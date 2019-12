Volkswagen va produire pas moins de 8 véhicules électriques ou hybrides en 2020

Volkswagen vient de dévoiler son programme pour 2020. Le constructeur allemand envisage de sortir 8 véhicules écologiques, qu’il s’agisse de modèles hybrides ou 100% électriques. On fait le point sur tout ce qui attend l’année prochaine les amateurs de la marque (et les autres aussi ?).

Le géant allemand de l’automobile Volkswagen a d’ores et déjà prévu de lancer sur le marché 34 modèles de véhicules, tous types confondus. Ce chiffre prend en considération 12 SUVs et 8 véhicules 100% électriques ou hybrides. La marque est visiblement très engagée sur les véhicules écologiques, puisqu’elle projette de réduire par deux l’émission de CO2 due à ses véhicules d’ici 2025, pour arriver à un bilan carbone neutre en 2050.

Volkswagen serait-il à un tournant de son histoire dans l’automobile ? À ce sujet, le directeur de l’exploitation Ralf Brandstätter fait la déclaration suivante : « Nous sommes au début d’une nouvelle ère. Une ère dédiée au marché de l’e-mobilité. La marque investira 19 milliards d’euros dans les technologies futures jusqu’en 2024, dont 11 milliards d’euros dans le développement de la mobilité électrique. Et Volkswagen lance la plus grande offensive électrique de l’industrie automobile l’année prochaine: l’ID.3 sera en vente en été, bientôt suivie de l’ID.Next, notre premier SUV électrique. Notre ID. famille rend la mobilité sans émissions accessible à de nombreuses personnes pour la première fois. Il s’agit du Nouveau Volkswagen. »

Ce n’est plus un secret, la marque Volkswagen se lance donc à fond sur le marché de l’électrique : déjà en septembre dernier, elle envisageait le recyclage de ses batteries en voulant produire des super-chargeurs à l’aide des batteries usagées. Mais le meilleur reste à venir. Pour 2020, on trouve dans le catalogue de Volkswagen des modèles comme l’e-up! 2.0, l’e-Golf et la très attendue ID.3. Tous sont des véhicules 100% électriques. Mais avant de se jeter à corps perdu dans l’électrique, Volkswagen devra surtout régler le problème logiciel rencontré lors de la production de l’ID.3.