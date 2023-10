Samsung Wallet va bientôt intégrer votre permis de conduire, un an après Apple

Samsung vient d’annoncer l’arrivée des permis de conduire dans son application Wallet. La fonctionnalité sera d’abord disponible aux États-Unis, dans quelques États sélectionnés sur le volet. Le constructeur précise toutefois que cette dernière s’étendra ensuite à d’autres régions, sans que l’on ait de date précise à l’heure actuelle. Les développeurs pourront notamment utiliser le permis de conduire pour vérifier l’identité de leurs utilisateurs.

L’année dernière, Samsung lançait en grande pompe Wallet, son propre portefeuille numérique venant concurrencer les solutions de Google et Apple. À la même période justement, cette dernière améliorer son application en permettant aux utilisateurs d’y stocker leur permis de conduire, au milieu de leurs moyens de paiement et autres cartes de fidélité. Un an plus tard, Samsung commence enfin à lui emboîter le pas.

La firme coréenne vient en effet d’annoncer que ses premiers tests pour l’intégration du permis de conduire dans Samsung Wallet vont bientôt débuter. Il faudra cependant se montrer patient pour en profiter de notre côté du globe. Pour commencer, seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis, plus précisément dans l’Arizona et l’Iowa, pourront profiter de la fonctionnalité.

Sur le même sujet —Le permis de conduire sera 100 % numérique en 2024, la fin du papier rose ?

Les utilisateurs de Samsung Wallet pourront bientôt y stocker leur permis de conduire

Le constructeur indique également que d’autres États américains rejoindront bientôt la bêta, mais n’a pas donné de date précise de déploiement. Il se peut donc que nous devions attendre encore un moment avant de pouvoir en profiter en France. Pour l’heure, nous savons seulement que Samsung travaille main dans la main avec les institutions américaines pour assurer le bon déroulé de l’opération, et surtout la sécurité des données des utilisateurs.

Par ailleurs, la fonctionnalité ne servira pas qu’à stocker son permis de conduire. Ce dernier pourra également être utilisé pour vérifier son identité sur les applications qui le demandent. Samsung prépare en effet un kit de développement qui « permettra aux créateurs d’applications de placer facilement un bouton “identification vérifiée” dans leur application afin de prouver efficacement et en toute sécurité l’identité d’un utilisateur », expliquer la firme.