OneUI 6 .0 : Samsung annonce la disponibilité imminente de la surcouche d’Android 14 des smartphones Galaxy

Samsung a profité de la conférence des développeurs SDC 2023 qui s’est déroulée hier pour annoncer le déploiement imminent de la surcouche logicielle One UI 6 pour ses smartphones Galaxy.

L’interface One UI 6.0 de Samsung est basée sur Android 14. Elle s’adresse à tous les smartphones et tablettes compatibles de la marque, à savoir les Galaxy 21 et ultérieurs, les Galaxy Z Flip et Fold des modèles 3 aux Galaxy Z Flip 5 / Fold5 et les plus récents, mais aussi pour les smartphones plus récents des familles Galaxy M et F. Du côté des ardoises numériques, seules les Galaxy Tab S8 et ultérieures seront concernées par la mise à jour de l’interface. Cette nouvelle version de One UI apporte son lot de nouveautés.

Avec One UI 6.0, Samsung propose des nouveautés, dont la plus marquante est le panneau rapide remanié qu’il est possible d’ouvrir d’un simple glissement depuis le coin supérieur droit. Samsung annonce également le lancement de l’application Samsung Studio, « qui permet aux utilisateurs de faire des montages vidéo multicouches ». Les créateurs de contenu et les vidéastes pourront utiliser un système de calque pour « ajouter du texte, des stickers et de la musique exactement là où ils le souhaitent dans la timeline d’une vidéo ».

Samsung annonce que la surcouche One UI 6.0 est prête à être déployée

Entre autres fonctionnalités auxquelles on peut s’attendre :

possibilité de placer l’Horloge où bon vous semble sur l’écran de verrouillage

sur l’écran de verrouillage refonte des émojis dans le clavier Samsung

des labels d’icônes simplifiés en limitant leur longueur à une seule ligne et en supprimant les termes « Galaxy » et « Samsung », par exemple

en limitant leur longueur à une seule ligne et en supprimant les termes « Galaxy » et « Samsung », par exemple une app Appareil photo encore meilleure, avec davantage d’options pour les filigranes , un accès rapide aux paramètres de résolution et aux filtres et effets

encore meilleure, avec , un accès rapide aux paramètres de résolution et aux filtres et effets une nouvelle présentation des options de partage

un widget Météo plus informatif et interactif remis au goût du jour

Auto Blocker, une couche de protection supplémentaire contre les applications malveillantes

une nouvelle police de caractères exclusive appelée « One UI Sans », qui améliore la lisibilité », mais aussi de nouveaux outils de retouche photo dopés à l’IA

Si Samsung n’a pas encore révélé la date publique de déploiement de One UI 6.0, de l’avis de nombreux observateurs, la nouvelle interface devrait être disponible avant la fin de l’année sur les Galaxy S23.