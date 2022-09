Samsung vise la neutralité carbone pour 2050 avec un plan à 7 milliards d’euros

Samsung a répété aujourd’hui son engagement d’être totalement neutre en émission de gaz à effet de serre d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, la compagnie s’apprête à engager des sommes énormes, pas moins de sept milliards d’euros.

En 2021, Samsung Electronics a émis 17,3 millions de tonnes de gaz à effet de serre. La production de puces électroniques et de composants s’est révélée la plus polluante, puisqu’elle comptait non seulement pour 90% du total d’émissions de gaz, mais qu’elle fut également la plus consommatrice en ressources naturelles avec 144 millions de tonnes d’eau englouties.

Samsung est le premier constructeur mondial de puces pour appareils mobiles et de smartphones et la demande mondiale pour ses produits ne fait qu’augmenter. Sans réaction, ces statistiques ne feront qu’empirer. Jong-Hee Han, vice-président de Samsung Electronics déclare: “nous sommes une compagnie technologique… Donc nous contribuerons positivement à la lutte avec nos technologies. Comme nous sommes une grosse compagnie et que nos produits sont très largement utilisés, nous apporterons un changement de par notre taille”.

Samsung se donne jusqu'à 2050 mais aimerait atteindre ses objectifs d'ici 2030

Samsung ne se contentera donc plus d'emballer ses appareils dans des matériaux éco-responsables. Le géant de la technologie fait partie du RE100, une initiative regroupant les plus grosses compagnies du monde et qui vise à adopter les énergies renouvelables en masse. Le conglomérat va développer des technologies réduisant les émissions en gaz de ses usines de composants. En parallèle, ses ingénieurs concevront des technologies de captation, de stockage et de recyclage du carbone. Ces dernières seront utilisées dans des stations de traitement directement intégrées dans les sites de productions.

C’est à travers sa gamme de produits que Samsung peut effectivement proposer les premières solutions. La part de la récupération et de la transformation du plastique recyclé dans les appareils de la marque sera amenée à 50% d’ici 2030, puis à 100% en 2050. L’accent sera également mis sur la création de puces et d'appareils électroménagers moins énergivores. Tous les sites fabriquant des composants et des appareils électroniques en Corée du Sud et à l’étranger ne fonctionneront qu’aux énergies renouvelables d’ici 2027. Toutes les usines du géant tourneront aux énergies vertes d'ici 2050. À partir de 2030, la société collectera les déchets électroniques dans les 180 pays où elle vend ses produits. Ces derniers devront être totalement neutres en émissions d’ici 2030.

