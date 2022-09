L’ex-compagne d’Elon Musk revend des photos et souvenirs du milliardaire pour 165 000 euros

Si vous possédez des photos d’Elon Musk prises durant sa jeunesse (sait-on jamais), vous avez probablement une petite fortune entre les mains. Jennifer Gwynne, ex-compagne du milliardaire, l’a bien compris et a revendu aux enchères une collection de clichés et de souvenirs de ce dernier pour la modique somme de 165 000 euros. Un butin qui servira à financer les études de son fils.

Avant de devenir patron de Tesla et ennemi juré de Twitter, Elon Musk était un étudiant (presque) comme les autres à l’université de Pennsylvanie. À l’époque, il entame une relation avec une certaine Jennifer Gwynne, qui ne manque pas de prendre plusieurs photos du milliardaire et de conserver certaines reliques de leur histoire en commun. Ils se séparent en 1995, alors qu’Elon Musk s’envole pour la Californie. La suite de l’histoire, du moins du côté de celui-ci, on la connaît.

L’homme d’affaires ayant acquis une renommée mondiale, tous les souvenirs collectés par Jennifer Gwynne valent désormais leur pesant d’or. C’est donc tout naturellement qu’en cherchant un moyen de financer les études de son beau-fils, celle-ci a décidé de les revendre aux enchères. Bien évidemment, le calcul était le bon : l’ensemble de sa collection a été rachetée' pour un total de 165 000 euros ce mardi 13 septembre.

165 000 euros pour des souvenirs d’Elon Musk à l’université

Outre quelques photos donc, on retrouve également dans la collection une carte d’anniversaire signée par Elon Musk, vendue pour 16 666 euros, ainsi qu’un collier en or de 14 carats avec une petite émeraude vendu pour 51 272 € — on vous avait bien dit qu’il était « presque » un étudiant comme les autres. Par ailleurs, Jennifer Gwynne affirme que le futur patron de Tesla était déjà un grand passionné de voitures électriques.

« Il y a très peu de matériel lié à Elon Musk qui a été vendu aux enchères, et nous en verrons sans doute bientôt davantage avec le succès de cette vente », a commenté Bobby Livingston, cadre chez RR Auction. En décembre dernier, RR Auction a déjà organisé la vente de travaux effectués par Elon Musk lors de son passage à l’université, qui ont été achetés pour 7700 euros. Le mois dernier, un prototype de l’Apple-1 ayant appartenu à Steve Jobs s’est vendu pour 680 000 euros.