Samsung vient de dévoiler une puce pour la recharge sans fil ultra-rapide allant jusqu’à 50W

Samsung vient de présenter une innovation dans le domaine de la recharge sans fil. Une nouvelle puce qui promet des vitesses inédites et introduit une compatibilité avancée avec les dernières normes.

Depuis plusieurs années, les progrès dans la recharge sans fil ont transformé nos habitudes. Initialement plus lente que la recharge filaire, cette technologie est désormais en pleine évolution. Les fabricants multiplient les efforts pour la rendre plus rapide et plus pratique et qu’elle rivalise avec les standards filaires. Avec l’arrivée de nouvelles normes comme le Qi2, les possibilités s’élargissent encore davantage, et laissent entrevoir plus de performances et accessibilité.

Lors du CES 2025, Samsung a dévoilé une puce baptisée S2MIW06. Il s’agit d’un circuit intégré de gestion de puissance spécialement conçu pour optimiser la recharge sans fil des appareils. Cette dernière est capable de supporter des vitesses impressionnantes allant jusqu’à 50W, un niveau bien supérieur à celui des technologies actuelles. Jusqu’à présent, seules quelques marques comme Oppo ou Xiaomi proposaient des vitesses similaires, mais cette innovation pourrait populariser ces performances sur de nombreux autres appareils. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour des appareils plus variés, comme des ordinateurs portables ou des tablettes.

La S2MIW06 est également compatible avec la toute nouvelle norme Qi2, dont la version 2.2 sera disponible cette année. Ce standard améliore les performances grâce au Magnetic Power Profile, un système utilisant des aimants pour aligner parfaitement l’appareil et le chargeur. Cela permet d’atteindre des vitesses jusqu’à 25W en garantissant une efficacité maximale. Par ailleurs, la puce de Samsung reste compatible avec les anciennes versions du standard Qi, comme le Baseline Power Profile, largement utilisé, et l’Extended Power Profile, qui permet des vitesses allant jusqu’à 15W. Cette rétrocompatibilité assure une transition fluide vers les nouveaux standards.

Pour le moment, Samsung n’a pas confirmé si cette puce sera utilisée dans ses prochains appareils, notamment les smartphones de la série Galaxy S25 attendus cette année. Toutefois, cette innovation pourrait poser les bases pour le futur de la marque. Avec une vitesse de 50W, cette dernière dépasse largement les capacités actuelles de la recharge sans fil et promet des temps de recharge beaucoup plus courts. En améliorant la vitesse et l’efficacité, la marque pourrait encourager l’adoption massive de ce type de recharge, notamment pour des appareils toujours plus puissants.