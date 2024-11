Samsung va révolutionner les smartphones pliables avec cette batterie d’un nouveau type

Samsung explore une technologie inédite : une batterie pliable conçue pour accompagner les écrans pliables de ses futurs smartphones. Si elle se concrétise, cette innovation pourrait transformer le design et l’autonomie des appareils pliables, à commencer par le Galaxy tri-fold attendu pour l’an prochain.

Les smartphones pliables n’ont cessé d’évoluer depuis leur arrivée sur le marché. Si les modèles à simple pliage, comme le Galaxy Z Fold 6, ont popularisé cette technologie, d’autres constructeurs ont exploré des concepts encore plus complexes. Huawei, par exemple, a marqué les esprits avec le Mate XT, le premier téléphone capable de se plier en trois. Ces innovations repoussent les limites du design, mais posent également des défis techniques. Aujourd’hui, Samsung travaille sur une solution inédite pour aller encore plus loin : une batterie pliable, conçue pour accompagner ses futurs smartphones à écrans multiples.

Selon les informations issues de ce brevet, cette batterie serait équipée de charnières lui permettant de se plier au même endroit que l’écran. L’objectif est d’optimiser l’espace à l’intérieur des smartphones pliables, où chaque millimètre compte. Ce système pourrait notamment s’intégrer dans le Galaxy tri-fold, un modèle à triple pliage qui pourrait voir le jour en 2025. Outre ce téléphone, la technologie pourrait également être adaptée à des appareils plus classiques comme les futurs Galaxy Z Fold et Z Flip pour leur offrir une meilleure autonomie sans compromis sur le design.

Samsung veut augmenter l’autonomie des smartphones pliables avec une batterie innovante

Les batteries pliables pourraient transformer l’avenir des smartphones pliables en répondant à une de leurs plus grandes faiblesses : l’autonomie. Ces appareils, souvent critiqués pour leur endurance limitée, pourraient bénéficier d’une capacité accrue grâce à cette technologie. En permettant de maximiser l’espace interne disponible, Samsung pourrait intégrer des batteries plus grandes, tout en conservant un design élégant et pratique. Cependant, cette innovation présente aussi des défis, notamment en termes de poids, d’épaisseur et de durabilité face aux pliages répétés.

Le brevet évoque également la possibilité d’adapter cette batterie pliable à des appareils à double ou triple pliage. Pour le Galaxy tri-fold, un téléphone qui se plierait en trois segments, cette technologie pourrait jouer un rôle clé dans la conception. Avec un écran pliable à l’intérieur et une autonomie renforcée, ce modèle pourrait marquer une étape importante dans le développement des smartphones pliables haut de gamme. Toutefois, si son prix suit celui du Mate XT, il pourrait être réservé à un public restreint. En attendant sa possible commercialisation, cette batterie pliable montre bien que ce fabricant cherche à rester à la pointe de l’innovation dans un marché de plus en plus compétitif.

https://twitter.com/xleaks7/status/1862037924692344834