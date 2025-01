Android : la recharge sans-fil Qi2 pourrait se généraliser en 2025, en commençant par les Galaxy S25

Samsung s'apprêterait à adopter la dernière norme de recharge sans fil disponible sur le marché. En effet, le Wireless Power Consortium (WPC) vient de confirmer l'adoption du standard Qi2 par le géant coréen pour ses smartphones Galaxy en 2025.

La technologie Qi2, comparable au MagSafe d'Apple, promet une recharge sans fil de 15 W et des connexions magnétiques simplifiées. Son arrivée dans les smartphones Android était attendue depuis l'annonce initiale du Qi2 au CES 2023, mais la technologie n'avait jusqu'à présent séduit qu'un seul fabricant Android avec le HMD Skyline. Ce serait désormais au tour des Galaxy S25 d’y avoir droit, et cela dès la fin du mois.

L'intégration du Qi2 dans les Galaxy permettra non seulement des vitesses de charge plus rapides, mais aussi une meilleure interopérabilité entre les chargeurs de différents fabricants. Google participe également au développement d'une version 2.2 du standard, promettant des vitesses encore plus élevées.

Lire également – Les chargeurs Qi2 plus rapides et plus pratiques débarquent en force pour les fêtes de fin d’année

Samsung va bien prendre en charge la norme Qi2, mais sans aimants

Parallèlement à cette annonce, de nouveaux visuels des Samsung Galaxy S25 ont fuité via WinFuture. Ces rendus présentent la gamme complète (S25, S25 Plus et S25 Ultra) équipée d'étuis officiels compatibles Qi2. Les images révèlent des designs familiers avec des bordures affinées et les nouveaux modules photo précédemment évoqués.

Les coques silicone officielles intègreront des anneaux magnétiques pour la recharge Qi2, confirmant l'engagement de Samsung envers cette technologie. Les Galaxy S25 ne seront donc pas équipés d’aimants à l’arrière, contrairement aux iPhone depuis plusieurs générations, et il faudra donc utiliser des coques pour bénéficier de la recharge magnétique. La présentation officielle de ces appareils est programmée pour le 22 janvier.

Le WPC souligne que plus de 1,5 milliard d'appareils utilisent déjà le standard Qi2, principalement des iPhone. L'adoption par Samsung devrait accélérer sa démocratisation dans l'écosystème Android. Plus de 1.100 produits Qi2 auraient été certifiés en un an, soit six fois plus que pour la version précédente.

Cette convergence des standards entre iOS et Android laisse présager un futur où la recharge sans fil rapide et magnétique deviendra la norme sur tous les smartphones haut de gamme.