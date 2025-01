Samsung veut révolutionner les écouteurs sans fil, voici comment

Cela fait longtemps que les écouteurs sans fil se suivent et se ressemblent. Samsung a une idée pour bousculer un peu tout ça, voyons comment le constructeur compte s'y prendre.



Sortir ses écouteurs sans fil dès que l'on part de chez soi, avant une séance de sport ou même à la maison pour s'isoler est devenu un geste banal. Il en existe une multitude de modèles à des prix allant d'une dizaine d'euros à quelques centaines. Pourtant ils fonctionnent tous sur le même principe : une connexion au smartphone ou autre appareil via Bluetooth. Certes, la norme évolue avec son temps en proposant des temps de latence de plus en plus faibles par exemple, mais elle reste limitée.

Ce n'est pas pour rien que l'on envisage déjà des écouteurs Wi-Fi promettant une qualité sonore bien supérieure. Il y a cependant d'autres moyens techniques d'y parvenir. Samsung en a un en tête, toujours dans ce but. Il est possible d'avoir un aperçu de son idée à travers un brevet récemment dévoilé. Le pierre angulaire de son projet tient en 3 lettres : UWB, pour Ultra Wide Band.

Samsung a une idée pour améliorer considérablement les écouteurs sans fil

L'UWB n'est pas un nouveau standard. Le régulateur américain des télécoms l'a approuvé en 2002. Il s'est invité dans nos appareils tels que les smartphones ou encore les balises type AirTag plus récemment, servant essentiellement à leur localisation. Samsung veut s'en servir pour autre chose.

Dans les faits, la connexion entre le premier écouteur et l'appareil qui diffuse le son se fait toujours en Bluetooth. Mais une fois la liaison effectuée, l'écouteur bascule sur l'UWB, suivi par le second. Les deux standards agissent donc de concert, la transmission de l'audio étant déléguée à l'UWB.

Quel serait l'intérêt ? Il faut savoir que l'UWB est peu sensible aux interférences et transfère les données bien plus vite que le Bluetooth. Il pourrait même, selon Samsung, délivrer de l'audio sans perte (“lossless”), donc de meilleure qualité. De plus, il a le bon goût de consommer peu d'énergie.

Tout cela dresse un portrait assez idyllique, mais il ne faut pas oublier que cela nécessitera un smartphone compatible avec l'UWB. Il y en a assez peu actuellement, et surtout c'est un standard réservé aux modèles les plus chers. Chez Samsung par exemple, seuls les Galaxy S+ et Ultra en bénéficient. Mais d'ici que les écouteurs UWB voient le jour, ça a le temps de changer.