Huawei s’apprête à lancer les FreeBuds Pro 4, ses premiers écouteurs sous HarmonyOS NEXT

Huawei s'apprête à marquer un tournant dans l'histoire des écouteurs connectés avec l'annonce des FreeBuds Pro 4. Il s’agirait des premiers écouteurs sans fil au monde à être propulsés par HarmonyOS NEXT.

À quelques semaines du très attendu Mate Brand Festival, la conférence de Huawei prévue pour le 26 novembre 2024, on sait déjà que le géant chinois prévoirait de lancer de nouveaux écouteurs connectés pas comme les autres. Il succèderont aux FreeBuds Pro 3.

Les nouveaux FreeBuds Pro 4, à ne pas confondre avec les FreeBuds 4 de 2021, devraient être une évolution significative dans la gamme d'écouteurs de Huawei. D’après une image partagée par la marque, leur design s'inspire de leurs prédécesseurs, mais ils arborent plusieurs raffinements esthétiques notables. Les tiges sont ornées de motifs rayés subtils et intègrent des commandes tactiles capacitives. On peut également relever l'ajout d'une bordure dorée et du logo Huawei Sound. En plus du design, c’est du côté du logiciel qu’il y aurait beaucoup de changements.

Les FreeBuds Pro 4 tourneront sous HarmonyOS NEXT

L'innovation majeure résiderait dans l'intégration d'HarmonyOS NEXT, un système d'exploitation développé entièrement par Huawei. Contrairement aux versions précédentes qui s'appuyaient toujours sur le projet open-source Android (AOSP), cette nouvelle itération promet une expérience utilisateur plus fluide et sécurisée, totalement séparée d’Android. Le constructeur chinois met particulièrement en avant les capacités de connexion inter-appareils améliorées et une confidentialité renforcée.

Les FreeBuds Pro 4 bénéficieront d'une intégration native avec les futurs appareils Huawei, notamment la série Mate 70 et potentiellement une version mise à jour de la MatePad Pro 13.2.

Les rumeurs suggèrent également des améliorations significatives des fonctionnalités audio. La technologie Huawei Sound, successeur de Huawei Histen, promet une expérience sonore optimisée. Les écouteurs devraient également bénéficier de capacités d'intelligence artificielle avancées et d'un système de réduction de bruit active amélioré.

Une des nouveautés les plus attendues est l'amélioration de l'assistant vocal Celia, qui permettrait d'effectuer diverses opérations sans avoir à sortir son téléphone. Cependant, on imagine que ce dernier restera exclusif à la Chine, comme c’est souvent le cas avec ce type de technologie.

La présentation officielle des FreeBuds Pro 4 lors du Mate Brand Festival du 26 novembre sera l'occasion pour Huawei de dévoiler l'ensemble des caractéristiques de ces écouteurs novateurs, aux côtés d'autres produits prestigieux de la marque, notamment la très attendue série Mate 70.