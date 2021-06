Samsung veut que ses prochains smartphones pliables aient des capteurs photo rotatifs

Samsung vient de breveter un nouveau de capteurs photo montés sur une charnière motorisée destinés à ses prochains smartphones pliables. L'idée est de ne proposer qu'un unique ensemble de capteurs qu'il sera possible d'orienter vers l'extérieur ou l'intérieur du smartphone en fonction des cas. Une manière pour Samsung de faire baisser les coûts de fabrication en intégrant moins de capteurs photo.

Samsung dépose des brevets en permanence. Il faut prendre ses document pour ce qu'ils sont vraiment : une protection juridique pour les bonnes idées trouvées par ses équipes R&D. Tous les brevets ne débouchent pas sur des produits commercialisés. Pourtant, le dernier brevet déposé par le fabricant devant l'office américain de propriété intellectuelle (WIPO) semble faire partie des idées qui seront vraisemblablement retenues par la firme pour faire baisser le prix de ses futurs smartphones pliables.

Le document décrit en effet un système de capteurs photo montés sur une charnière motorisée dans un coin du smartphone. Les croquis montrent que cet ensemble de capteurs tourne automatiquement en fonction des besoins de l'utilisateur. Par exemple, si l'application Caméra est en mode selfie et que vous avez ouvert la tablette, ces capteurs se tourneront automatiquement vers votre visage.

Samsung veut qu'on puisse retourner les capteurs photo de ses prochains smartphones pliables

A l'inverse, si vous voulez capturer une scène, il suffira d'appuyer sur un bouton dans l'application pour que l'ensemble des capteurs change d'orientation. L'idée peut sembler saugrenue sur un smartphone premium. Après tout, Samsung a déjà expérimenté des capteurs photo rotatifs, mais uniquement sur ses appareils entrée/milieu de gamme comme le Galaxy A80.

Cela étant, il y a un enjeu réel à réduire le nombre de capteurs photo sur ces smartphones très premium et chers. C'est d'ailleurs ce qu'on observe déjà entre le Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold 2. Le premier smartphone pliable de la marque embarquait en effet pas moins de six capteurs photo : trois capteurs principaux, un double capteur selfie dans une encoche en haut à droite de l'écran principal et un capteur selfie supplémentaire en haut du petit écran externe

Sur le Galaxy Fold 2 5G on passe à cinq capteurs photo : trois principaux, un capteur selfie dans un poinçon sur l'écran principal, et un autre en haut de l'écran externe. Passer à seulement trois voire quatre capteurs principaux que l'on peut utiliser aussi bien pour prendre des selfies que pour prendre en photo des scènes semble dès lors tout à fait possible. Il ne vous a d'ailleurs pas échappé que Samsung cherche à faire baisser le prix de vente de ses smartphones pliables.

Le Fold 2 était initialement proposé 2020 €, mais, depuis, Samsung a largement fait baisser son prix. Les capteurs photo premium de ces smartphones étant relativement chers, on imagine qu'en enlever quelques uns permettrait de rendre ces smartphones d'emblée plus abordables sans faire une croix sur certaines de leurs fonctionnalités.

Source : Android Authority