Samsung supprime cette fonctionnalité photo de ses smartphones Galaxy un mois après l’avoir lancée, voici pourquoi

Samsung introduit parfois progressivement ses innovations. Mais il semble aussi que le constructeur sud-coréen puisse les déployer par inadvertance… avant de les supprimer. C’est ce qui vient d’arriver avec l’une des dernières fonctionnalités photo des smartphones Galaxy.

Il arrive que Samsung utilise ses modèles pliants comme terrain d’expérimentation pour ses fonctionnalités inédites, avant de les déployer à grande échelle sur ses futures séries de smartphones. Cela a notamment été le cas avec le Galaxy Z Fold 7, son pliant haut de gamme, qui intègre déjà deux nouveaux réglages photo qui avaient été annoncés pour les prochains Galaxy S26.

Selon les rumeurs, le constructeur sud-coréen chercherait à améliorer l’expérience utilisateur dans ce domaine, notamment grâce à des optimisations logicielles. Samsung avait en effet ajouté une nouveauté à son application Camera Assistant le mois dernier : la fonction « Capture 3D ». Toutefois, la firme vient de publier une mise à jour qui supprime tout bonnement cette fonctionnalité.

Samsung rétropédale et retire une fonctionnalité photo de ses smartphones Galaxy

La fonction « capture 3D » de Camera Assistant est une nouveauté qui avait été ajoutée par Samsung à ses smartphones Galaxy le mois dernier d’après nos confrères de SamMobile. Elle permet de réaliser des vidéos et des photos spatiales probablement destinées à être visionnées avec le prochain casque XR de la marque. Cette fonctionnalité 3D s’avérait surprenante, étant donné que Samsung n’a pas encore officiellement présenté son nouveau produit.

Pour cause, l’utilisateur @Alfaturk16 sur X (ex-Twitter) signale que la firme sud-coréenne a publié une mise à jour de l’application Camera Assistant qui supprime cette fameuse fonction. Ce revirement suggère que Samsung a probablement déployé cette fonctionnalité destinée à son futur casque XR par inadvertance et l’a maintenant supprimée pour la réserver à la sortie de son casque XR. Uniquement connu sous son nom de code pour le moment, l’appareil surnommé Project Moohan a récemment été dévoilé par Qualcomm lors de son Snapdragon Summit annuel pour promouvoir son SoC Snapdragon XR2+ Gen 2, optimisé pour l’expérience XR.

Cette exhibition est survenue alors même que Samsung n’a pas encore officiellement présenté son produit – ce qui ne devrait pas tarder : on parle du 21 octobre prochain. L’entreprise aurait prévu de fabriquer 100 000 unités pour le lancement, avant d’ajuster la production selon le nombre de ventes initiales.

Du point de vue tarifaire, il devrait être moins onéreux que l’Apple Vision Pro. Néanmoins, certaines spéculations évoquent tout de même un prix de vente aux alentours de 2 millions de wons (soit près de 1 340 euros), là où d’autres rumeurs parlent plutôt d’un prix compris entre 1 500 et 2 500 euros hors taxe. Pour le moment, son lancement en France demeure, de toute manière, incertain.