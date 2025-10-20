Samsung s’en prend aux « faux téléviseurs QLED » dans une nouvelle publicité et le résultat est plutôt… inattendu

Samsung est de ces marques qui ne voient pas l’imitation comme un gage d’admiration. Après s’être moqué des nouveautés Apple qui existent depuis longtemps sur Android, la marque sud-coréenne s’attaque désormais à un autre dossier : l’appellation QLED qu’elle entend jalousement conserver.

« Toujours imité, jamais égalé ! » C’est un slogan que l’on retrouvait déjà sur une estampe de 1895, mais il semble que ce soit également la devise de Samsung. La marque sud-coréenne n’est pas du genre à se laisser faire lorsqu’elle remarque que d’autres entreprises tentent de la copier – bien qu’elle aussi s’inspire de ses concurrents, mais c’est un autre sujet.

Parfois, Samsung recourt à l’humour, comme en juin dernier lorsqu’il s’est moqué sans vergogne via son compte Samsung Mobile US sur X (ex-Twitter) des dernières nouveautés d’Apple disponibles depuis des lustres sur Android. Mais il semble que d’autres domaines ne soient pas sujet à plaisanterie pour la firme, tels que l’appellation « QLED », véritable chasse gardée que Samsung entend bien conserver face à ses concurrents chinois.

Samsung revendique le monopole des « vrais » téléviseurs QLED

Le terme QLED (Quantum-dot Light Emitting Diode) a longtemps été exclusivement utilisé par Samsung qui a réussi, par le biais de stratégies marketing, à imposer dans l’imaginaire collectif que le QLED serait « l’OLED de Samsung » – bien que l’OLED et le QLED n’aient en réalité rien à voir, mais nous vous invitons à lire notre dossier qui fait la différence entre les technologies d’écran pour en savoir plus.

Et ce monopole linguistique, Samsung entend bien le conserver face à ses concurrents, notamment chinois, tels que TCL et Hisense. La marque sud-coréenne estime en effet que ce vocable est employé un peu trop librement et que cela nuit à son image. C’est pourquoi, elle vient de publier sur sa chaîne YouTube une vidéo assez premier degré – même si elle se veut ludique.

Passons outre le choix de recourir à une présentatrice IA et concentrons-nous sur le contenu de cette publicité – qui est donc autant un réquisitoire dénonçant les « faux QLED » qu’une plaidoirie en faveur des téléviseurs Samsung. Une question préliminaire est posée : « Vous recherchez un vrai [téléviseur] QLED ? » Concrètement, l’argumentaire est construit de façon à répondre à cette question par : alors choisissez Samsung.

Pour convaincre, la vidéo énumère les détails permettant d’identifier un véritable téléviseur QLED d’un faux : un rétroéclairage à LED bleue, une dalle à points quantiques et une large gamme de couleurs, deux certifications (TÜV Rheinland et SGS), des fonctionnalités IA et 7 ans de mises à jour de l’OS. Quoi qu’il en soit, l’on peut s’interroger sur le pouvoir de persuasion exercé par cette vidéo sur les concurrents chinois de Samsung. Il est peu probable qu’elle parvienne à les dissuader d’employer le terme QLED.