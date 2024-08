Samsung va lancer un nouveau smartphone pliant, plus fin, plus léger et en titane

Trop épais, le Galaxy Z Fold 6 ? Samsung prépare un modèle tout en finesse, constitué de titane, mais privé de compatibilité avec le S Pen.

Samsung a lancé cet été le Galaxy Z Fold 6, dernier-né de la gamme phare de smartphone pliant de la marque. Et il ne faudrait pas attendre un an pour voir débarquer un nouveau modèle, puisqu'une autre version de l'appareil pourrait bientôt voir le jour.

D'après le média sud-coréen The Elec, qui cite des sources provenant de chaînes d'approvisionnement, un Galaxy Z Fold 6 Slim est en cours de développement, confirmant de précédents rapports. Celui-ci embarquerait un châssis en titane, permettant de rendre le smartphone plus fin et plus léger, sans compromis au niveau de la résistance.

Samsung dernier de la classe sur la finesse

Samsung a déjà eu recours au titane pour le Galaxy S24 Ultra, mais c'est la première fois qu'un mobile pliant profitera de ce matériau, plus coûteux que l'aluminium. Pour affiner la silhouette du smartphone, le constructeur va devoir aussi effectuer des changements dans les entrailles du terminal, le passage à un corps en titane n'étant pas suffisant. Pour gagner de l'espace, ce Galaxy Z Fold 6 Slim (son nom commercial devrait être différent) sera privé de numériseur pour S Pen. Il ne prendra donc pas en charge le stylet de Samsung, au contraire du Galaxy Z Fold 6 classique.

Avec ce produit, Samsung veut prouver qu'il est capable de rivaliser avec les fabricants chinois, qui sont parvenus à concevoir des smartphones pliants de type Fold plus fins et plus légers que les siens. Dans sa communication, Honor met d'ailleurs largement en avant le fait que son Magic V3 est le pliant le plus fin au monde. Dans un tweet récent, la marque s'est même moquée de Samsung, en pointant du doigt son manque d'innovation.

Longtemps seul sur le marché des pliants (avec Motorola qui ne lui fait que peu d'ombre), Samsung doit désormais composer avec la concurrence d'Oppo, OnePlus, Huawei, Xiaomi ou encore Vivo, qui ont tous réussi à développer un smartphone pliant plus fin que ceux de Samsung. Chez Apple, il n'y a pas encore d'appareil à écran pliable, mais la volonté est aussi de miser sur la finesse pour ses futurs produits, on l'a vu avec l'iPad Pro M4, et cela va continuer avec un iPhone 17 Slim à venir.

Source : The Elec