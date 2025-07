Bientôt la fin des médecins ? Cette IA de Microsoft fait déjà de bien meilleurs diagnostics pour 20 fois moins cher

L’intelligence artificielle n’en finit plus de surprendre et de bousculer les certitudes. Dans le domaine médical, elle réalise des performances inédites face aux spécialistes humains. Un nouvel outil signé Microsoft pourrait marquer un tournant décisif.

Les progrès de l’intelligence artificielle s’accélèrent et transforment de nombreux métiers. Longtemps considérés comme intouchables, les professionnels de santé voient leur rôle remis en question. Déjà utilisée pour analyser des images ou assister à la rédaction de rapports, l’IA pénètre désormais les domaines les plus sensibles comme le diagnostic médical.

Une étude précédente avait déjà montré que ChatGPT pouvait dépasser les médecins dans l’identification de maladies, même quand ces derniers s’aidaient d’outils technologiques. Bill Gates estimait d’ailleurs que les médecins et professeurs seraient parmi les premiers à être remplacés par l’IA, permettant un accès élargi aux soins dans les prochaines années. Ces constats préparaient le terrain à l’arrivée d’outils encore plus avancés.

Microsoft dévoile MAI-DxO, une IA qui diagnostique quatre fois mieux que les médecins et pour 20 % moins cher

Microsoft a récemment présenté son système MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO), un outil d’IA médicale qui promet de révolutionner le diagnostic. L’IA a été testée sur 304 cas cliniques issus du New England Journal of Medicine, selon une étude relayée par Wired. Pour chaque dossier, le système procède étape par étape comme un médecin, en analysant les symptômes et en choisissant les examens les plus adaptés. Résultat : un taux de précision de 80 %, soit quatre fois supérieur à celui des médecins évalués, qui n’atteignaient que 20 %.

MAI-DxO s’appuie sur plusieurs modèles d’IA leaders, dont GPT d’OpenAI, Gemini de Google, Claude d’Anthropic, Llama de Meta et Grok de xAI. Cette approche, qui imite une équipe d’experts, permet d’obtenir un diagnostic plus fiable tout en réduisant les coûts. En sélectionnant des examens moins chers, l’IA abaisse la facture globale de 20 %.

Microsoft envisage même d’intégrer cet outil dans Bing, rendant les diagnostics accessibles à un large public. Bien qu’il ne soit pas encore destiné aux patients, ce projet confirme l’ambition de l'entreprise de rapprocher la médecine d’une forme d’« intelligence médicale superpuissante ». Une telle avancée pourrait profondément transformer la relation entre médecins et patients dans les années à venir.