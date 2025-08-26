Samsung trolle Apple dans sa dernière pub pour le Galaxy Z Fold 7

Emboîtant le pas à Google, Samsung met en scène Apple pour se moquer de la marque dans son dernier spot pour le Galaxy Z Fold 7. L'iPhone n'a clairement pas le beau rôle.

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Samsung et Google ont beau être concurrents sur de nombreux marchés, ils ont visiblement trouvé un terrain d'entente. Ou plutôt une cible commune : Apple. Quoi de mieux pour vanter les mérites d'un produit que de montrer à quel point son alternative est en retard ? La firme de Mountain View a dégainé il y a peu lors de sa compagne de promotion des Pixel 10. Des tacles peu subtils rappelant que la marque à la pomme croquée n'a pas tenu ses promesses sur l'IA notamment.

Le semi-fiasco d'Apple Intelligence n'est pas la seule chose sur laquelle Google et Samsung aiment taper. L'absence d'un iPhone pliable est également un morceau de choix. Rappelons que Google en est à son 3e modèle de Fold et Samsung à son 7e tout de même. Tant qu'à faire, le constructeur sud-coréen s'est servi de ces deux lacunes pour élaborer sa dernière campagne de publicité pour le Galaxy Z Fold 7. Le clip d'environ 30 secondes y va frontalement.

La dernière publicité de Samsung se moque ouvertement d'Apple

Intitulé “Une vraie amélioration“, le spot démarre par deux amis au bord d'une piscine. Sur la table, un Z Fold 7 et un iPhone 16 Pro Max. Le Fold sonne et son propriétaire regarde la notification reçue : il doit envoyer une photo de lui avec un t-shirt, mais il n'en a pas. Le détenteur de l'iPhone tient alors un bout de tissu puis une feuille devant l'objectif du mobile pour tenter de faire illusion, provoquant la confusion de son ami.

Finalement, l'homme déplie son Fold, ce qui au passage fait réagir l'autre avec un “Est-ce que tu viens de déplier ça ?“, puis utilise Galaxy AI pour dessiner un t-shirt sur l'une de ses photos. Il demande alors au détenteur de l'iPhone si son téléphone peut faire ça. Ce dernier saisit son mobile, soupire, et le jette sur son transat de dépit. Le message est clair. À voir si Apple se moquera de Samsung et Google quand sortira enfin le premier iPhone pliable.