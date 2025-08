La dernière pub de Google pour le Pixel 10 est un gros tacle à peine déguisé à l’iPhone et Apple

Google s'amuse des déboires d'Apple avec les fonctionnalités d'IA de l'iPhone. Pour promouvoir son Pixel 10, l'entreprise sous-entend que les options promises pour son smartphone seront disponibles immédiatement, pas dans un an.

Google vient de publier un court spot publicitaire pour faire la promotion du Pixel 10, son prochain smartphone. La vidéo est intitulée “Soon” (Bientôt), et plutôt que de faire l'éloge de l'appareil, elle s'amuse à se moquer d'Apple et des fonctionnalités de l'iPhone qui arrivent soi-disant “bientôt”.

“Si vous achetez un nouveau téléphone à cause d'une fonctionnalité qui arrive bientôt, mais qui arrive bientôt depuis un an, vous pouvez changer votre définition de bientôt, ou simplement changer de téléphone”, déclare Google, un brin provocateur, en faisant référence aux fonctions Apple Intelligence et à l'amélioration des capacités de Siri, annoncées pour l'iPhone 16, mais qui ne sont toujours pas disponibles à quelques semaines de la sortie des iPhone 17.

Avec le Pixel 10, nous n'aurons pas à attendre les fonctions d'IA

Google a pris énormément d'avance sur Apple sur le terrain de l'IA et en profite pour baser sa communication sur cet aspect. On sait que l'iPhone 17 ne devrait pas apporter beaucoup de nouveautés en termes d'IA par rapport à l'iPhone 16. Une grande mise à jour est attendue en 2026 pour tenter de rattraper le retard accumulé. Pour inciter les consommateurs à acheter l'iPhone 17, Apple va surtout miser sur iOS 26 et la nouvelle interface Liquid Glass.

Du côté de Google, les Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold seront présentés le 20 août 2025, pour une sortie la semaine suivante probablement. Cette génération n'apporte pas de changement de design, mais représente un virage stratégique sur d'autres aspects. D'abord, le Pixel 10 aura droit pour la première fois à un téléobjectif, un capteur jusqu'ici réservé aux modèles Pro de la gamme.

En outre, Google a choisi d'arrêté sa collaboration avec Samsung pour la conception de sa puce Tensor. La firme travaille dorénavant avec TSMC, qui fournit déjà les plus gros acteurs du marché comme Qualcomm et Apple. On peut attendre une sensible hausse des performances, ainsi qu'une consommation énergétique plus maitrisée grâce à la nouvelle architecture du Tensor G5, gravé en 3 nm.