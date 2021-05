Samsung travaille sur un écran OLED 1000 ppi pour 2024, un record sur smartphone

Samsung pourrait bientôt lancer un écran OLED avec une densité record de 1000 ppi. La fuite ne dit pas à quel appareil sera destiné ledit écran, mais il est probable qu’il équipe les prochains smartphones de la firme. Le constructeur prévoirait de le dévoiler d’ici 2024.

Les écrans OLED n’ont pas fini de s’améliorer. Samsung n’est pas à la traîne niveau innovation, la firme prévoyant déjà de lancer des smartphones avec des écrans enroulables et coulissants. En parallèle, elle cherchera également à accroître la qualité des images diffusées, notamment en augmentant la densité de pixel. C’est ce que rapporte une source coréenne, qui affirme que le constructeur travaille actuellement sur un écran OLED 1000 ppi.

Pour obtenir cette densité record, Samsung développe une nouvelle technologie de transistor à couche mince (TFT). Toutefois, les écrans OLED n’utilisent pas cette dernière, contrairement aux écrans AMOLED. Il se pourrait donc que le constructeur s’intéresse en réalité à ceux-ci. On ne sait encore que très peu de choses vis-à-vis de ce projet, il est donc difficile de savoir précisément quels sont les plans de Samsung en la matière.

Des écrans 1000 ppi beaucoup plus rapides

Ces nouveaux écrans ne se contenteront pas d’afficher cette densité de pixels record. Toujours selon le même rapport, ces derniers seraient jusqu’à 10 fois plus rapides que les écrans actuels. Cette performance pourrait permettre de réduire considérablement le temps de réponse ainsi qu’augmenter le taux de rafraîchissement. De plus, ils consommeraient moins d’énergie, tout en étant moins couteux à produire.

Actuellement, le record de densité de pixels sur smartphone est détenu par Sony avec son Xperia 1 II qui affiche 643 ppi. Samsung pourrait donc voler le titre de leader de la qualité d’image sur mobile, bien qu’il est pour l’heure encore impossible d’affirmer qu’il en prévoit une telle utilisation. Un écran de 1000 ppi peut également s’avérer idéal pour les casques VR, notamment en réduisant les sensations de nausée.

Mais Samsung semble se désintéresser de plus en plus de la réalité virtuelle. A contrario, ces innovations en matière de smartphones se multiplient. Il est donc raisonnable de penser que cet écran est à destination de ses futurs appareils mobiles. L’avenir nous en dira plus sur la question, et nous vous tiendrons bien entendu au courant des nouvelles informations sur le sujet.

