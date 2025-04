Samsung transforme l’application Météo dans One UI avec des animations spectaculaires

Samsung prépare de grands changements pour son interface One UI. Une application emblématique profite d’une refonte impressionnante. De nouveaux effets visuels promettent une présentation plus vivante et immersive.

Samsung continue de préparer le lancement de One UI 8, sa future mise à jour basée sur Android 16. Après une version One UI 7.0 marquée par des changements importants mais aussi des problèmes techniques sur certains modèles, celle-ci semble vouloir miser sur la stabilité. Les premières versions de test montrent une interface très proche de la septième itération, avec peu de nouveautés visibles. Cependant, quelques ajustements et optimisations, ainsi que certaines fonctions réservées aux Galaxy S25, devraient être progressivement déployés sur d’autres appareils.

Parmi les changements à venir, Samsung a décidé d'apporter une mise à jour importante à son application Météo. Au lieu de simples icônes statiques, le nouveau design repose sur des animations en plein écran pour représenter les conditions climatiques du moment. Cette évolution marque une rupture avec l'ancienne présentation, souvent jugée trop basique. Selon les premières informations, l'application a fuité avant même le lancement officiel de One UI 8.

Samsung ajoute des animations dynamiques à l’application Météo de One UI 8 pour une représentation plus réaliste du climat

La refonte de l'application Météo introduit des scènes animées qui occupent tout l'écran, rendant l'affichage plus vivant et interactif. Ces animations ne se limitent pas à des effets graphiques, elles mettent en scène des personnages et des objets qui réagissent aux conditions atmosphériques. Par exemple, lorsqu’il pleut, des figures apparaissent marchant sous des parapluies. Sous un ciel dégagé, des rayons de soleil percent à travers des nuages mouvants. Les effets devraient également s'adapter à d'autres conditions comme la neige ou les bourrasques de vent, créant une ambiance plus fidèle à la réalité.

Samsung a aussi travaillé sur la fluidité des animations, qui s'adaptent en temps réel aux changements météorologiques. Cette approche immersive contraste fortement avec les versions précédentes, où la météo se résumait à quelques icônes figées. Désormais, l'utilisateur est plongé dans une véritable scène vivante, qui reflète l'évolution du temps au fil de la journée. Il est déjà possible de télécharger la nouvelle application sous forme de fichier APK, sans attendre l'arrivée officielle de One UI 8. Ce fichier peut être installé manuellement sur un smartphone compatible. Toutefois, cette méthode comporte quelques risques. L’installer peut entraîner des problèmes de sécurité ou des dysfonctionnements si le fichier n’est pas récupéré depuis une source fiable.