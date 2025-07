Réparer un iPhone comme cuisiner un poisson sous vide ? Cet internaute a tenté, mais évitez !

Un utilisateur a tenté une méthode étonnante pour décoller l’écran de son iPhone. Grâce à une cuisson sous vide, il a réussi à ramollir la colle tenace d’Apple. Cette astuce insolite amuse, mais elle comporte de gros risques.

Réparer un smartphone est souvent un véritable défi, surtout face à des modèles conçus pour résister à l’eau et aux chocs. Les fabricants, comme Apple, utilisent des colles puissantes pour fixer les écrans et protéger les composants internes. Pour ceux qui tentent une réparation à la maison, il faut généralement chauffer la colle pour réussir à ouvrir l’appareil.

Un internaute sur Reddit a surpris tout le monde en utilisant une technique culinaire bien connue : le sous vide. Normalement réservé à la cuisson lente et précise des aliments, ce procédé consiste donc à plonger un sac hermétique dans un bain-marie contrôlé. Dans ce cas précis, l’utilisateur a emballé son iPhone dans un sac sous vide avant de le plonger dans l’eau chaude pour ramollir la colle.

Il « cuisine » son iPhone sous vide pour le réparer, mais mieux vaut garder cette recette pour les steaks

Selon les photos partagées sur Reddit, l’écran s’est détaché facilement après avoir atteint environ 82 °C. L’auteur de l’expérience précise qu’il a retiré l’appareil avant d’atteindre la température maximale recommandée. Il plaisante même en disant qu’aucun assaisonnement n’était nécessaire et que la cuisson était « à point ». Plusieurs internautes ont réagi avec humour, évoquant un iPhone « trop cuit » ou proposant d’y ajouter du riz en guise d’accompagnement.

Malgré le succès apparent, cette technique reste très risquée. L’eau est l’ennemi numéro un de l’électronique, et un simple défaut de scellage du sac peut endommager irrémédiablement le téléphone. Sur les photos, on remarque la présence d’une puce A16, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’un iPhone récent, probablement un modèle comme un iPhone 14 Pro ou un iPhone 15.

Les kits de réparation officiels, comme ceux proposés par Apple ou iFixit, restent bien plus sûrs et adaptés. Même si l’idée de détourner une technique de cuisine peut faire sourire, il vaut mieux éviter ce genre d’expériences pour préserver son appareil et garantir un résultat fiable.