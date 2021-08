Samsung : ses smartphones peuvent stocker les certificats de vaccination dans Samsung Pay

Samsung va bientôt permettre aux citoyens américains de stocker leurs certificats de vaccination contre la COVID-19 au format numérique dans ses smartphones Galaxy, grâce à un partenariat avec The Commons Project.

La société coréenne s'est associée à l'organisme public de santé à but non lucratif The Commons Project pour mettre les certificats de vaccination à la disposition des utilisateurs de Samsung Pay. Même si Samsung Pay avait perdu une fonctionnalité ultra-pratique en début d’année, elle en gagne aujourd’hui une nouvelle qui peut s’avérer essentielle pour les citoyens américains.

Samsung rejoint donc les géants américains Apple et Google, qui ont déjà annoncé qu’ils prévoyaient de proposer une fonction permettant de faire apparaître un QR Code qui permettra de vérifier rapidement le statut vaccinal d’un utilisateur. Ce système est similaire à ce que nous connaissons déjà pour le passe sanitaire avec l’application française TousAntiCovid.

Les certificats de vaccination seront disponibles sur Samsung Pay si vous habitez aux États-Unis

Pour commencer, les citoyens américains concernés devront télécharger l'application CommonHealth depuis le Google Play Store sur leur téléphone Samsung. Une fois qu'un utilisateur a authentifié son dossier via l'application CommonHealth, il peut ajouter les détails à son portefeuille Samsung Pay pour un « accès et une utilisation pratiques ».

Une fois les étapes d’authentification franchies, ils pourront télécharger leur carnet de vaccination COVID-19 qu’ils ont reçu d'une pharmacie, d'un prestataire ou d'un autre système de santé. La fonctionnalité est d'abord déployée sur un petit nombre d'appareils, mais Samsung affirme que tous les appareils compatibles y auront accès d'ici la fin de la semaine.

Pour l’instant, cette fonctionnalité ne concerne que les États-Unis, mais on imagine que Samsung pourrait la faire arriver dans d’autres pays. En France, l’application TousAntiCovid fait déjà la même chose, on doute donc que Samsung la propose dans notre pays. Cependant, l’expérience utilisateur sur Samsung Pay devrait bientôt être améliorée pour tous les utilisateurs, puisque le géant coréen a également annoncé hier que ses applications natives seront bientôt débarrassées des publicités.

Source : CNET