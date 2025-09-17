Samsung publie en urgence un correctif pour bloquer cette attaque qui vise ses smartphones

Une vulnérabilité grave permettait de pirater à distance de nombreux smartphones Galaxy récents. Samsung a déployé un correctif sans attendre. Les utilisateurs doivent installer la mise à jour rapidement pour sécuriser leur appareil.

Les failles de sécurité font partie du quotidien pour les fabricants de smartphones. Certaines sont bénignes, mais d’autres peuvent donner aux pirates un accès complet à un appareil. C’est le cas des vulnérabilités dites « zero-day », découvertes et exploitées avant même que le constructeur n’ait le temps de réagir. Elles sont considérées comme les plus dangereuses et obligent les marques à déployer des mises à jour immédiates pour protéger les utilisateurs.

Samsung vient justement de corriger une faille de ce type. Le problème provenait d’une bibliothèque utilisée pour afficher des images. En pratique, une simple photo piégée suffisait à exécuter du code malveillant sans action de la victime. Tous les smartphones Galaxy fonctionnant sous Android 13 et versions ultérieures sont concernés. Cela inclut la gamme Galaxy S23, mais aussi des modèles plus anciens mis à jour, ainsi que les derniers fleurons comme les Galaxy S25 et les Galaxy S25 Ultra. Le constructeur n’a pas communiqué de liste précise, afin de ne pas donner d’indications aux pirates.

Une faille zero-day permettait de pirater à distance les smartphones Galaxy récents

Ce qui rend cette vulnérabilité encore plus inquiétante, c’est son ampleur. Elle ne se limite pas à quelques références isolées mais menace des millions d’utilisateurs dans le monde. Les pirates pouvaient exploiter la faille pour infiltrer un appareil, récupérer des données personnelles ou installer discrètement un logiciel espion. Le fait que même les modèles les plus récents, comme le Galaxy S25, soient affectés illustre clairement la gravité de ce problème.

Samsung appelle tous les propriétaires de Galaxy à installer la mise à jour sans attendre. L’opération se fait depuis le menu Paramètres > Système > Mise à jour logicielle. Même si l’installation peut sembler contraignante, elle reste indispensable pour éviter une infection et sécuriser ses informations personnelles. Reporter cette étape, c’est prendre le risque d’exposer son téléphone à un piratage silencieux. Dans un contexte où les attaques se multiplient, garder son appareil à jour est devenu la meilleure protection.