Samsung pourrait incurver l’écran sur les quatre côtés des smartphones Galaxy

Un brevet Samsung montre qu’il cherche activement à incurver l’écran sur les quatre côtés des smartphones Galaxy. L’approche est bien plus radicale que celle choisie par Huawei sur le P40 Pro. Reste à savoir comment Samsung fera de ces quatre côté incurvés un argument commercial.

Nos confrères de Let’s Go Digital viennent de repérer un nouveau brevet Samsung qui imagine de futurs smartphones Galaxy premium avec un écran incurvé sur les quatre côtés. Samsung est pionnier sur les smartphones à écran incurvé. Le constructeur a introduit pour la première fois la technologie sur le Note Edge sorti en 2014. Mais depuis, Oppo, Xiaomi ou encore Huawei semblent vouloir montrer avec leurs écrans « Cascade » et autres écrans incurvés sur trois des quatre côtés comme celui du P40 Pro, qu’il y a de plus en plus de concurrence, aussi sur ce créneau là.

L’effet principal de ces bords incurvés, c’est de faire disparaitre les bordures latérales – même si l’angle de cette courbure provoque immanquablement une alteration chromatique lorsqu’on regarde le smartphone de face. Il y a donc un effet esthétique, bien que Samsung préfère de son côté mettre en avant l’aspect pratique de ces écrans, avec en premier plan l’ergonomie de l’appareil qui se tient plus agréablement en main.

Mais aussi la sensation douce au toucher de ces bordures. Certains utilisateurs préfèrent pourtant se tenir éloignés de ce genre d’écrans propices aux actions et saisies accidentelles. Même si la détection de touchers accidentels améliore un peu la situation. Le fait que l’écran soit incurvé en haut et en bas en plus des côtés peut potentiellement, on imagine, générer encore plus de saisies intempestives.

Il existe également un autre argument contre ce type d’écrans : leur fragilité. Toute courbure est un point de faiblesse sur le verre renforcé qui recouvre le dispositif. En ajoutant deux courbures en haut et en bas, on créé par la même occasion quatre côtés à la géométrie complexe, rendant le matériau potentiellement plus fragile.

Enfin, ce nouveau brevet semble aller à contre-courant de l’évolution de l’incurvé des écrans sur les derniers Galaxy. On remarque en effet que l’écran des S20 est plus plat que la génération précédente. Comme si Samsung admettait enfin que ce genre d’écrans n’est pas si ergonomique que cela. Bref, on se demande comment va se terminer cette histoire de bord incurvés…

On l’espère, en tout cas pas comme dans ce vers du tube de Grandmaster Flash : « Don’t push me, coz’ I’m close to the – edge / I’m trying not to loose my head » (ne me poussez pas, je suis près du bord / j’essaie de ne pas perdre ma tête)

Source : Let’s Go Digital