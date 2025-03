Samsung pourrait dévoiler ses lunettes connectées dès cette année, voici les premiers détails

Samsung lancerait en cette année 2025 non seulement un casque de réalité mixte, mais aussi des lunettes connectées de réalité augmentée.

On savait que Samsung travaille avec Google sur un casque connecté sous Android XR, Project Moohan, qui devrait être lancé avant la fin de l'année. Mais selon le média sud-coréen ETnews, le constructeur planche aussi sur un form factor bien différent, des lunettes connectées, qui seraient en cours de développement sous le nom de code Project Haean. Ces lunettes pourraient même être prêtes en 2025 et être présentées, voire commercialisées, en même temps que le casque.

Citant des “sources industrielles”, ETnews explique qu'il s'agit bien d'un produit qui est porté “devant les yeux comme des lunettes”, et non pas d'un appareil monté sur la tête qui recouvre les yeux. Les lunettes ne peuvent pas prendre en charge la réalité virtuelle pour des questions de design évidentes, elles supporteront uniquement la réalité augmentée, avec des informations affichées sur le verre des lunettes. Des haut-parleurs seront intégrés dans la monture pour le son.

Samsung vient concurrencer Meta

On apprend que l'un des défis de conception les plus importants pour Samsung est de réussir à proposer des lunettes qui aillent et qui soient confortables pour un grand nombre de personnes, malgré les différences morphologiques. Les lunettes ne sont équipées d'aucun bouton et le contrôle s'effectuerait par le biais de capteurs de gestes. On peut aussi deviner que la marque s'appuiera sur les commandes vocales pour faciliter certaines actions.

Les lunettes devraient être fines et légères. D'un point de vue extérieur, elles devraient être difficiles à reconnaître de lunettes de vue traditionnelles. Google a appris à ses dépens que les lunettes pouvaient être perçues d'un mauvais œil par les personnes qui entourent le porteur, notamment par peur d'être filmé. Samsung ne veut pas commettre la même erreur et miserait sur un design discret, même si l'intégration d'un capteur photo est bien prévu.

L'un des leaders du marché actuellement est Meta avec ses Ray-Ban Meta, capables entre autres de traduire la parole en temps réel. De son côté, Apple aurait aussi un projet de lunettes connectées dans les cartons.

Source : ETnews