Samsung place enfin un Galaxy S dans le top 10 des ventes après six ans d’absence, voici ce qui a tout changé

Les modèles Galaxy S de Samsung avaient disparu du classement des smartphones les plus vendus depuis 2018. En 2024, un modèle a enfin réussi à s’imposer parmi les dix premiers.

Chaque année, les smartphones les plus vendus sont dominés par Apple. Grâce à une forte demande et des stratégies commerciales efficaces, l’iPhone prend les premières places. Samsung parvient aussi à intégrer le classement, mais généralement avec ses modèles Galaxy A, plus abordables. Ses appareils haut de gamme, bien que performants, peinaient à rivaliser avec ceux de la marque à la pomme en volume de ventes.

En 2024, la tendance a changé. Un modèle premium de Samsung a réussi à intégrer le top 10 des ventes mondiales, une première depuis 2018 pour la gamme Galaxy S. Cette percée s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’ajout de nouvelles technologies et une demande accrue pour les innovations basées sur l’intelligence artificielle. Le géant sud-coréen semble avoir trouvé un levier efficace pour attirer davantage d’utilisateurs vers ses modèles les plus avancés.

Le Galaxy S24 Ultra se classe septième des ventes mondiales en 2024

D’après Counterpoint Research, le Galaxy S24 Ultra a été le septième smartphone le plus vendu au monde en 2024. Il est le seul modèle Android haut de gamme à figurer dans ce classement, largement dominé par Apple. Les trois premières places sont occupées par l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro. Le Galaxy A15 5G, un modèle plus accessible, prend la quatrième place et devient ainsi le smartphone Android le plus vendu de l’année. Derrière lui, on retrouve d’autres appareils de la marque, comme le Galaxy A15 4G et le Galaxy A05, qui complètent le classement.

Le succès du Galaxy S24 Ultra repose sur plusieurs éléments. Son intégration de l’intelligence artificielle a attiré les utilisateurs, notamment avec des outils comme Circle to Search, la traduction en direct et l’assistance à la rédaction. Samsung a aussi bénéficié de fortes ventes aux États-Unis et en Europe, ses marchés les plus porteurs. Par ailleurs, la marque a réussi à élargir son influence dans les marchés émergents, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, où l’intérêt pour les smartphones premium est en forte croissance.

L’année 2025 pourrait confirmer cette dynamique. Le Galaxy S25 Ultra, fraîchement annoncé, reprend les mêmes atouts avec quelques ajustements. Si l’intelligence artificielle continue de séduire les acheteurs, Samsung pourrait maintenir sa place dans le top des ventes.