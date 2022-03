Samsung a été piraté, le Galaxy A53 et le Xiaomi 12 Ultra se dévoilent, le récap

Samsung a été victime d'une cyberattaque. Les pirates sont parvenus à s'emparer de 190 Go de données confidentielles sur un serveur de la firme. En parallèle, deux smartphones très attendus, le Galaxy A54 et le Xiaomi 12 Ultra, sont apparus sur la toile avant leur lancement.

Tandis que l'actualité généraliste est monopolisée par la guerre en Ukraine, vous n'avez pas eu le temps de suivre les actus du monde de la technologie sur votre site préféré. Voici tout ce que vous avez raté dans la journée d'hier. Suivez le guide !

Des hackers piratent Samsung et menacent de dévoiler 190 Go de données sensibles

Lapsus$, un groupe de pirates sud-américains, est parvenu à pirater un serveur de Samsung. Les hackers ont mis la main sur 190 Go de donnés sensibles. Parmi les informations récupérées par le gang, déjà à l'origine du hack de Nvidia, on trouve des algorithmes destinés au déverrouillage biométrique, le code source confidentiel de Qualcomm, le code source des serveurs d'activation de Samsung et le “code source complet de la technologie utilisée pour autoriser et authentifier les comptes Samsung”. Samsung se veut rassurant et affirme que les données des clients sont en sécurité malgré l'attaque.

Le Galaxy A53 se dévoile sous tous les angles

Le Galaxy A53, l'un des futurs smartphones milieu de gamme de Samsung, est apparu dans une fuite. Outre son design inspiré des S21/S22, le téléphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces en 1080p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les performances sont assurées par un SoC Exynos 1280 épaulé par 6 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge 25W.

Le Xiaomi 12 Ultra apparait dans de nouveaux rendus

D'après les rendus publiés par un leaker, le Xiaomi 12 Ultra serait équipé de 5 capteurs photos à l’arrière, dont deux caméras périscope, contre 3 l'an dernier sur le Mi 11 Ultra. Le smartphone, version haut de gamme du Xiaomi 12, est attendu dans le courant de l'été.

