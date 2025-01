Asus révolutionne sa gamme d’ultra-portable avec le Zenbook A14, un PC aussi léger qu’autonome

Asus a dévoilé sa nouvelle gamme de PC au CES de Las Vegas. Si beaucoup de produits ont été présentés, la star est incontestablement le Zenbook A14, un ultra-portable qui mise sur sa finesse, son design et surtout sur son autonomie. Nous avons pu le prendre en main.

Le CES de Las Vegas est lancé et Asus n’avait aucune intention de le manquer. Le constructeur taïwanais a dévoilé ses nouveaux ordinateurs portables. Beaucoup de modèles ont été présentés, mais un en particulier attire l’attention : le Zenbook A14, surnommé le Zenbook AIR.

Avec cet ordinateur, Asus revoit sa formule au niveau du design. Nous avons un ultra-portable sobre, sans fioritures ni chichis comme c’est parfois le cas sur les Zenbook S. Le châssis est entièrement en céraluminium, matériau mélangeant l’aluminium et la céramique déjà utilisé sur le Zenbook S16 et très agréable sous les doigts. Autre atout : sa légèreté. De fait, le Zenbook A14 pèse moins d’un kilo sur la balance (980 grammes). Nous avons pu le manipuler et la sensation est bluffante. On s’imagine déjà le trimballer partout dans une sacoche. Du beau travail.

Le Zenbook A14 dispose d’un écran OLED de 14 pouces en FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz (seulement). A l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapadron X Elite (au maximum). Pas de version Intel ou AMD. Asus indique la présence d’une batterie de 70 Wh et promet une autonomie de 32 heures. Ce chiffre fait rêver et serait un record sur le marché. Bien évidemment, nous analyserons tout ça lors de notre test, mais la première prise en main s’est montrée très concluante. Il est vendu à partir de 999 euros.

Asus présente ses nouveaux Zenbook, et une pluie de Vivobook

Le Zenbook A14 est clairement la star des annonces, mais les autres modèles n’ont pas été oubliés. Ainsi, le Zenbook 14 a le droit à un refresh, avec les nouveaux processeurs Intel et AMD. Même chose pour les Zenbook S14 et S16, qui lui bénéficient du nouveau CPU d'AMD (prix de départ, 1199 euros et 1299 euros). Le Zenbook Duo se voit également offrir un rafraîchissement avec les nouveaux CPU Intel. Il garde son format très original à deux écrans. Prix de départ fixé à 2299 euros.

Enfin, les Vivobook ont le droit à une cure de jouvence avec de nouveaux châssis. Les S14/16 (Intel, AMD, Qualcomm) bénéficient d’une finition métal (à partir de 1199 euros) tandis que les modèles 14/16 ont un châssis en plastique, mais sont plus abordables, puisque vendus à partir de 799 euros.

De belles annonces de la part d’Asus, qui a -encore une fois- profité du CES de Las Vegas pour indiquer son cap qu’il tiendra toute l’année.