Samsung lancera enfin le Galaxy Home Mini le 12 février 2020

Samsung devrait lancer le Galaxy Home Mini le 12 février 2020 : la firme l’a annoncé dans un communiqué en Coréen brièvement mis en ligne avant d’être retirée. L’enceinte qui tourne avec l’assistant vocal Bixby sera le premier produit de la catégorie à être commercialisé depuis la présentation du Galaxy Home en août 2018.

C’est peut-être enfin le dénouement : Samsung a annoncé dans un communiqué brièvement mis en ligne – avant qu’il ne soit retiré – que son enceinte Galaxy Home Mini sera lancée en Corée du Sud à partir du 12 février 2020 soit au lendemain de la présentation des Galaxy S20 et Galaxy Z Flip. Il n’y a à ce stade aucun mot sur une éventuelle date de sortie ailleurs dans le monde, est encore moins en France. Mais cette info est la première news que nous ayons eu de cette catégorie de produits Samsung depuis leur présentation en août 2018.

Trop peu, trop tard ?

Car oui, au cas où vous auriez un doute, Samsung n’a depuis mis aucune de ces enceintes Bixby sur le marché. Il faut dire que depuis son apparition sur les smartphones Galaxy, Bixby n’a jamais encore vraiment trouvé son public. D’autant qu’en lançant une enceinte maintenant, Samsung arrive, disons-le, après la guerre (coucou Djingo !). Le marché étant en effet largement dominé par Google et Amazon.

Et il y a peu de chances que la nouvelle enceinte change vraiment la donne. Non pas que le produit ne sera pas innovant par rapport à la concurrence : on lui prête en effet des talents inconnus des enceintes actuelles. Le Galaxy Home Mini embarquerait par exemple des transmetteurs infrarouge, pour communiquer avec votre télévision, enregistreur, chaine HiFi, climatiseur… sans que ces appareils ne soient ni « intelligents » ni vraiment « connectés ».

Or, si l’on s’attend à une expérience utilisateur particulièrement uniforme dans l’écosystème Samsung, il lui sera difficile de rivaliser avec la compatibilité de Google Assistant et Alexa avec des milliers d’objets connectés. Le prix pourrait faire la différence, mais là encore, vu le prix déjà très bas des enceintes concurrentes… A moins que Samsung nous surprenne avec un son exceptionnel (après tout elles sont fabriquées en partenariat avec AKG) et d’autres fonctionnalités inédites sur un positionnement Premium ?

