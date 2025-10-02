Samsung lance une nouveauté familiale qui pourrait piéger les utilisateurs dans son écosystème

Une fonction inédite s’invite bientôt sur les Galaxy avec One UI 8.5. Elle promet de rapprocher les membres d’un même foyer autour d’un même outil. Mais elle risque aussi de vous enfermer un peu plus dans l’univers Samsung.

Un groupe familial est un espace partagé qui rassemble plusieurs membres d’un foyer autour d’un même compte. L’idée est de simplifier la vie quotidienne en centralisant certaines tâches : partage d’un moyen de paiement, consultation d’un calendrier commun, accès à des albums photo ou encore suivi de l’activité physique. Google propose déjà un tel service depuis plusieurs années, ce qui permet à ses utilisateurs d’organiser facilement leur vie numérique.

D'après nos confrères de Sammy Guru Samsung s’apprête à proposer sa propre version avec la mise à jour One UI 8.5. Pour rappel, One UI est la surcouche logicielle installée sur les smartphones Galaxy, qui vient s’ajouter à Android. La version 8.0, basée sur Android 16, a récemment été déployée sur les modèles compatibles. La version 8.5, actuellement en test, n’apporte pas de bouleversements majeurs mais ajoute plusieurs nouveautés visibles, dont les Groupes familiaux Samsung.

Avec One UI 8.5, les Groupes familiaux Samsung centralisent paiements, données de santé et photos

Les premiers aperçus nous montrent que les Groupes familiaux Samsung permettront de partager un moyen de paiement unique pour tous les membres. Les parents pourront aussi approuver les achats effectués sur le Galaxy Store, ce qui peut éviter les mauvaises surprises. Le système intègre également la possibilité de partager des albums photo communs, ainsi que des données de santé. Par exemple, une famille équipée de montres Galaxy Watch pourra comparer facilement ses résultats d’activité ou suivre l’évolution du bien-être de chacun.

Cette nouveauté renforce l’écosystème de Samsung, mais elle reste limitée aux utilisateurs de ses produits. Là où les groupes familiaux de Google fonctionnent sur tous les appareils Android et s’intègrent avec des services comme Google One ou YouTube Premium, l’approche de la société enferme davantage les utilisateurs dans son univers. Pour une famille entièrement équipée en Galaxy, la fonction peut s’avérer pratique et cohérente. En revanche, elle sera beaucoup moins utile si tous les membres n’utilisent pas exclusivement des appareils de la marque.