Samsung lance une appli pour lier un smartphone et un PC, mais elle est presque inutile

Samsung dévoile une nouvelle application. Elle permet de proposer de lier un smartphone avec un ordinateur. Le but : profiter de certaines fonctions du téléphone sur le PC, à l’image de Liens avec Windows. Elle est disponible sur Windows Store. Et, aujourd’hui, elle est presque inutile.

Continuity est certainement l’une des fonctionnalités d’Apple les plus enviées par les utilisateurs de Windows et Android. Celle-ci permet de profiter pleinement de son iPhone avec un autre appareil de l’écosystème Apple, notamment un Mac. Des liens qui se sont encore renforcés avec iOS 17 qui déverrouille l’usage de la webcam d’un iPhone à partir d’un Mac ou d’une Apple TV.

Lire aussi – Windows 11 : encore plus d’utilisateurs pourront faire tourner des applis Android, voici pourquoi

Microsoft et Google œuvrent, souvent en parallèle, mais pas forcément ensemble, sur la création d’une alternative crédible entre leurs systèmes d’exploitation respectifs. L’une de ces initiatives s’appelle « Liens avec Windows » (Phone Link en anglais). Il s’agit d’une application Android qui se connecte à un PC par le biais du logiciel “Mobile Connecté” (qui est installé par défaut sur Windows 11 et qui est disponible gratuitement sur le Windows Store de Windows 10).

Samsung lance une alternative inutile à Liens avec Windows

Liens avec Windows fonctionne plutôt bien. Mais certaines marques estiment que ce n’est pas suffisant. C’est le cas de Samsung qui préfère proposer sa propre application. Celle-ci s’appelle « SamsungPhone ». Elle est disponible sur le Windows Store. Et elle sert à créer un lien entre deux appareils de la marque. Donc, théoriquement, un Galaxy (A/S/Z) et un Galaxy Book. Dans la fiche produit de l’application, la firme coréenne explique que l’application sert surtout à passer et répondre à des appels depuis le PC. Cela devrait également s’étendre à la messagerie par SMS. Mais ce n’est pas précisé.

L’application est compatible avec Windows 10 et 11, mais elle n’est pas compatible avec tous les PC de Samsung. Seul le Galaxy Book 4 est cité sur la fiche produit, même si cette dernière confirme que l’application sera également prise en charge par les futurs ordinateurs de la firme. Pour rappel, le Galaxy Book 4 est une gamme de PC dévoilée mi-décembre 2023, en même temps que le Galaxy S23 FE. Autant dire que pratiquement aucun client de Samsung n’est en mesure de tester cette application à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Peu de PC de compatibles. Peu de fonctionnalités intégrées. C’est à se demander pourquoi Samsung lance cette alternative à Liens avec Windows (que la firme coréenne installe par défaut dans de nombreux téléphones). Espérons que SamsungPhone gagnera en pertinence avec le temps.

Source : SamMobile