Vous pouvez installer l’ancêtre de MS-DOS gratuitement, et pourquoi pas ?

Un internaute friand de logiciels et documents anciens a découvert la plus vieille version du prédécesseur de MS-DOS connue à ce jour. Elle est disponible en téléchargement et vous pouvez l'installer sur votre machine.

Aujourd'hui, votre ordinateur tourne très sûrement sous Windows 11 ou Windows 10. Forcément, cette numérotation indique qu'il y a eu d'autres itérations du système d'exploitation avant cela. Et avant même l'arrivée de Windows 1.0, il y avait MS-DOS. Un programme rudimentaire prenant la forme d'un écran noir sur lequel il fallait taper des lignes de code pour lancer des programmes. Pour l'anecdote, le scénario du film Dune de 2021 a été écrit dessus. Mais saviez-vous qu'il y avait quelque chose avant MS-DOS ? Cela remonte au début de l'année 1980.

À cette époque, Tim Paterson est développeur au sein de l'entreprise Seattle Computer Products. Il créé QDOS, acronyme de Qucik and Dirty Computer System. Un nom pas très commercial qui sera rapidement remplacé par 86-DOS, d'après le processeur Intel 8086. C'est cette version que Microsoft va finir par acheter en 1981 et renommer MS-DOS. Jusqu'à présent, la plus vieille version de 86-DOS connue à ce jour était la 0.34. L'internaute f15sim qui l'a retrouvée en fouillant le site Internet Archive a fait mieux puisqu'il a repéré la 0.1.

Le plus vieil ancêtre de MS-DOS a été découvert et mis à disposition en téléchargement

Plus précisément, il s'agit de 86-DOS version 0.1 C Serial #11, comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. On s'en doute : elle contient très peu de programmes. Vous pouvez cependant jouer aux échecs en tapant du texte et accéder à des documents concernant ce jeu justement. Cette version du système d'exploitation date d’août 1980, peu de temps après le changement de nom. Elle ressemble néanmoins à ce que sera MS-DOS un peu plus tard.

Si vous êtes curieux, il est possible de télécharger 86-DOS version 0.1 C et de l'installer en utilisant l'émulateur SIMH. Un lien renvoie vers les instructions détaillées. La démarche n'est pas aussi compliquée qu'on pourrait l'imaginer, et vous pouvez même accéder aux manuels de 86-DOS pour exploiter le système au mieux.