Samsung lance un SSD de 1 ou 2 To spécialement conçu pour la PS5

Samsung vient d'annoncer le lancement d'un nouveau SSD optimisé spécialement pour la PS5. Il s'agit du 980 Pro, bien connu des aficionados de la marque, à la différence près que ce modèle embarque un dissipateur thermique. Pratique pour les joueurs PS5 qui n'ont plus qu'à installer le SSD sur leur console pour étendre leur capacité de stockage.

Comme vous le savez peut-être, il est possible depuis une mise à jour déployée en septembre 2021 d'ajouter un SSD M.2 NVMe supplémentaire sur sa PS5 pour étendre la capacité de stockage de la console. Il faut dire qu'avec seulement 660 Go environ de mémoire disponible, on peut vite arriver à saturation, surtout avec des jeux pouvant atteindre allégrement les 100 Go.

L'une des conditions établies par Sony est d'opter pour un SSD équipé d'un dissipateur thermique. Le but étant de maintenir le composant à une température basse pour permettre de haute vitesses d'écriture. Si certains constructeurs proposaient des SSD compatibles avec la console next-gen avec un système de refroidissement intégré, ce n'était pas le cas de Samsung. En effet, la marque sud-coréenne proposait bien un SSD, à savoir le 980 Pro, mais il était dépourvu de dissipateur thermique. Il revenait donc à l'utilisateur d'en acheter un et de l'installer ensuite sur le SSD avant d'insérer le tout dans l'emplacement prévu à cet effet dans la console.

Samsung veut séduire les joueurs PS5 avec ce SSD ultra rapide

Afin de faciliter la vie des joueurs et joueuses PS5, Samsung vient d'annoncer le lancement d'un nouveau modèle du SSD M.2 NVMe 980 Pro qui intègre cette fois-ci un dissipateur thermique. Concernant les vitesses, ce SSD 980 Pro affiche des vitesses de lecture séquentielles pouvant atteindre 7000 Mo/s et des vitesses d'écriture séquentielle pouvant atteindre 5100 Mo/s. Vous l'aurez constaté, on est largement au-dessus des 5500 Mo/s recommandés par Sony en vitesse de lecture.

Si jamais vous comptez utiliser le 980 Pro sur un autre appareil que la PS5, voici les dimensions de la bête communiquées par Samsung : 24mm x 80mm x 8,6 mm. Mais vous l'aurez compris, l'ajout du dissipateur thermique indique clairement que Samsung vise avant tout les possesseurs de PS5 avec ce SSD.

Concernant les prix et la date de sortie, ce nouveau SSD 980 Pro sera disponible dès le 29 octobre 2021 en version 1 To à 249,99 $ et en version 2 To à 449,99 $. Le constructeur n'a pas encore communiqué les prix européens, et nous mettrons à jour cet article dès nous en saurons davantage sur le sujet. Notez que si vous cherchez une alternative moins onéreuse, vous pouvez consulter notre guide des SSD compatibles avec la PS5.