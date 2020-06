Samsung lance un abonnement qui vous permet de changer de smartphone ou de TV à volonté

Samsung vient de lancer aux Etats-Unis un service de location-vente pour les smartphones de la gamme S20. Mais aussi pour les dernières TV QLED. Le but du service, baptisé Samsung Access, semble principalement être de pousser des ventes de flagship en berne. Tout en permettant à ses clients les plus assidus d’avoir toujours les derniers produits du moment.

Samsung vient de discrètement lancer un nouveau service aux Etats-Unis : Samsung Access. Il s’agit d’un abonnement qui ressemble à une forme de crédit-bail ou leasing sur une durée minimale de 36 mois. L’utilisateur peut néanmoins opter pour un smartphone Samsung plus récent tous les neuf mois sans surcoût, à condition de pouvoir restituer leur smartphone actuel en bon état. 100 dollars sont facturés si vous êtes vraiment très impatient et souhaitez passer sur le dernier smartphone avant le délai de neuf mois.

En plus du smartphone et de la possibilité d’en changer très souvent, Samsung Access inclut un abonnement à la suite Microsoft 365, 1 To de stockage OneDrive. Mais aussi la protection Premium Care. Grâce à cette dernière vous pouvez faire réparer votre smartphone ou obtenir son remplacement pour 99 dollars (dans le cadre de cette offre réservée aux US) jusqu’à trois fois dans l’espace de 12 mois. Samsung Access est pour l’heure réservé aux smartphones de la gamme Galaxy S20.

Samsung Access : changez de smartphone ou de TV dès que vous en avez envie

Si vous optez pour le S20 le moins cher, il vous en coûtera 37 dollars par mois. La version Plus vous laisse quitte pour un abonnement à 42 dollars par mois. Pour le S20 Ultra il faudra débourser mensuellement 48 dollars. A en croire BGR, cette formule fait de facto économiser plusieurs centaines de dollars – si tenté que vous étiez abonné à Microsoft 365, OneDrive et Premium Care. L’intention semble principalement de booster les ventes de S20 qui peinent à décoller.

Samsung souffre de ses prix face à la concurrence, y compris d’Apple puisque l’iPhone 11 est proposé 100 € moins cher que le moins cher des Galaxy S20. Pour l’heure on ne sait pas si une telle offre débarquera en France. Samsung propose déjà chez nous des offres de financement pour l’achat de nouveaux Galaxy S20 en 24 fois sans frais.

Outre les smartphones, Samsung propose aussi Samsung Access pour ses dernières TV QLED, avec une formule semblable sur 36 mois. Les prix commencent dès 41,67 dollars pour une QT60 4K UHD normalement vendue 1699,99 dollars. A la place de Microsoft 365 + OneDrive, l’abonnement inclut alors un accès à des plateformes de streaming payantes, ou l’accès à un service de jeu en streaming.

Source : BGR