Samsung Galaxy Z Fold 7, Flip 7 : la dernière mise à jour de sécurité fait chuter drastiquement l’autonomie

Une poignée d'utilisateurs se plaignent que leur Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 ont grandement perdu en autonimie depuis qu'ils ont installée la mise à jour de sécurité de décembre. Certains parlent même d'une chute de 20%.

En temps normal, on vous dirait qu'il n'est pas très sérieux de ne pas avoir encore installé la dernière mise à jour de sécurité d'Android. Mais, si vous possédez un Galaxy Z Fold 7 ou Z Flip 7, il se peut que vous ayez bien fait d'attendre. En effet, celle-ci contient vraisemblablement un bug qui gâche la vie des utilisateurs l'ayant téléchargé.

Il n'est pas rare de voir une mise à jour détraquer le fonctionnement d'un smartphone, la chose étant généralement réglée en quelques jours par le constructeur. Mais l'update en question est déjà disponible depuis plusieurs semaines déjà et les utilisateurs impactés n'ont toujours pas obtenu réparation.

Sur le même sujet – Cette nouveauté du Galaxy S26 est cachée dans le Galaxy Z Fold 7, voici comment en profiter

N'installez pas la mise à jour de décembre sur votre Galaxy Z Fold 7 ou Z Flip 7

Notre confrère de Sam Mobile affirme ainsi que son Galaxy Z Fold 7 a grandement perdu en autonomie depuis qu'il a installé la dernière mise à jour de sécurité. Pourtant, son utilisation n'a pas changé, la seule nouveauté étant ladite mise à jour. Or, il n'est pas le seul dans ce cas, puisque le Galaxy Z Flip 7 de sa compagne semble également impacté.

Selon ses estimations, les deux smartphones ont perdu environ 20% d'autonomie, ce qui est gigantesque pour une simple mise à jour. Après quelques recherches, il semblerait que d'autres utilisateurs à travers le monde rencontrent le même problème. Malheureusement, Samsung n'a pas encore communiqué sur le sujet, malgré les semaines qui ont passé depuis l'update.

Il est donc difficile de savoir si un correctif est actuellement en route. La seule chose à faire pour le moment, si vous êtes impacté, est donc d'attendre et de contacter directement Samsung via les forums d'entraide pour faire remonter le problème. Si vous n'avez pas encore installé la mise à jour, il vaut peut-être mieux patienter encore un peu le temps que la situation se règle.

Source : Sam Mobile