Le Galaxy S24 est déjà en vente chez ce revendeur avant son lancement officiel

Les fans de Samsung qui attendent avec impatience la série Galaxy S24 seront peut-être surpris d'apprendre que certains des appareils appareils sont déjà disponibles à la vente chez un revendeur.

Un revendeur n’a vraisemblablement pas attendu l’annonce officielle des Galaxy S24 pour lister les smartphones sur son site Internet. Doto, un détaillant mexicain, a déjà mis en vente les modèles Galaxy S24 avec des prix et des spécifications qui correspondent aux fuites précédentes.

Selon Doto, le Galaxy S24 est disponible en deux variantes de stockage : 128 Go et 256 Go. Le modèle 128 Go coûte 16 499 pesos, tandis que le modèle 256 Go coûte 17 999 pesos. Ces prix sont identiques à ceux des modèles Galaxy S23 lancés l'année dernière. En France, nous aurons cependant droit à une baisse des tarifs par rapport à l’année dernière sur le plus petit modèle, comme l’avait confirmé un document de Darty.

Lire également – Les Galaxy S24 recevront des mises à jour Android pendant 7 ans, plus que les iPhone

Le Galaxy S24 apparaît avant l’heure sur un site de vente en ligne

Il n'est pas certain que Doto vende réellement les appareils Galaxy S24 ou qu'il ait simplement rendu public les listes par accident avant la date de lancement officielle. Le détaillant a peut-être reçu quelques unités de Samsung dans le cadre des préparatifs de pré-lancement, mais il est peu probable qu'il ait l'autorisation de les vendre avant l'annonce.

Doto affirme également disposer actuellement d'un stock limité d'appareils Galaxy S24, avec seulement 10 unités du modèle 128 GO et 4 unités du modèle 256 Go. Cependant, ces indications ne sont généralement pas exactes, et on sait que Samsung a augmenté les cadences de production pour cette génération, qu’il espère bien vendre mieux que les Galaxy S23.

Samsung devrait dévoiler la série Galaxy S24 le 17 janvier. Si l’on sait déjà presque tout au sujet des smartphones, Samsung pourrait bien réserver quelques surprises à la série Galaxy S24 qui n'ont pas encore fait l'objet de fuites. On attend notamment plus de détails concernant la nouvelle IA de l’entreprise. Plusieurs fuites ces derniers jours ont dévoilé que celle-ci pourrait devenir payante en 2025, mais il faudra probablement attendre l’annonce officielle avant d’en savoir davantage à ce sujet.