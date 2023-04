Samsung Galaxy S10 : clap de fin pour les mises à jour de sécurité Android

Avis aux propriétaires de Galaxy S10. La mise à jour de sécurité Android publiée en mars 2023 sera la dernière pour votre smartphone. Conformément à sa politique, Samsung vient de retirer le Galaxy S10 de la liste des smartphones bénéficiant d'un suivi.

C'est officiel, Samsung vient de mettre fin au suivi logiciel du Galaxy S10. C'est en tout cas ce que l'on constate en consultant la liste des appareils bénéficiant d'un suivi logiciel sur le site du constructeur.

Cela dit, cette nouvelle n'a rien d'étonnante. Rappelons qu'en février 2022, Samsung a modifié sa politique de suivi logiciel à l'occasion du lancement des Galaxy S22. Depuis cette date, le constructeur offre aux propriétaires de ses smartphones haut de gamme (à partir du S21) cinq ans de correctifs de sécurité, et quatre ans de mises à jour majeures d'Android.

Quant aux appareils lancés en 2019 comme le S10, il fallait se contenter des quatre ans de suivi de sécurité Android habituels. Fatalement, le temps est donc venu pour les Galaxy S10 d'être complètement abandonnés par le constructeur… La fin du suivi est valable également pour les S10+ et les S10e.

Samsung met fin au suivi logiciel du S10 et d'autres smartphones

Notez que ce ne sont pas les seuls appareils laissés pour compte, puisque Samsung met également un terme au suivi logiciel des Galaxy A30 et A50, tous deux lancés en 2019 aussi. Concernant les Galaxy S10 5G et Galaxy S10 Lite, ils bénéficient toujours de mises à jour trimestrielles, puisqu'ils sont sortis plus tard.

Par ailleurs, le Galaxy Z Flip est passé d'un suivi mensuel à trimestriel, comme les Galaxy Fold et Fold 5G. Il en va de même pour les Galaxy A72, M62 et F62 qui sont passés d'un minimum de quatre mises à jour de sécurité par an à deux seulement.

Si vous êtes propriétaire d'un Galaxy S10, vous avez probablement reçu la mise à jour sécurité Android de mars 2023. Il s'agira donc du dernier patch proposé par Samsung.

D'un côté, ne pas bénéficier de cette MAJ aurait pu être catastrophique, surtout si votre appareil est propulsé par un SoC Exynos. Et oui, rappelons que Google a récemment mis en lumière une faille de sécurité sur les Samsung équipés de processeur Exynos. Cette vulnérabilité permettait notamment à un pirate d'avoir facilement accès à votre smartphone à distance.

Source : Samsung