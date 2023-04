Samsung Galaxy S23 : le prix de la déclinaison Fan Edition sera parfaitement étudié

Avec le Galaxy S23 FE, Samsung compte à nouveau proposer un smartphone performant et abordable.

Toujours plus d’informations nous parviennent concernant le Galaxy S23 FE de Samsung. Le site Sam Mobile nous annonçait que le futur Galaxy S23 Fan Edition, le smartphone reprenant les meilleures caractéristiques techniques des appareils de la gamme pour un tarif plus abordable, arriverait un peu plus tôt qu’à l’accoutumée, au dernier trimestre 2023. Il marquera le retour des processeurs Exynos dans la gamme de smartphones premium de Samsung. Mais ce n’est pas tout. La marque coréenne nous réserverait une autre très bonne surprise.

Après avoir fait l’impasse sur le cru 2022, la compagnie va à nouveau proposer un smartphone reprenant ce qui a fait le succès du premier modèle. Cette année pourtant, Samsung va bousculer son calendrier habituel. En effet, Samsung a inauguré la famille Fan Edition en 2020, avec le Galaxy S20 FE. Le dernier appareil de la série est le Galaxy S21 FE sorti en janvier 2022, un an après les S21. À la fin de notre test, nous disions du Galaxy S21 FE que malgré ses qualités évidentes (bel écran, bonne autonomie, partie photo solide), il arrivait trop tard. Pire encore, son prix ne semblait pas correctement étudié.

Le Galaxy S23 FE proposera un meilleur rapport qualité/prix que le Galaxy S21 FE

Le Galaxy S23 FE sera probablement propulsé par une puce Exynos, ce qui marquera le retour de la puce maison de Samsung dans ses smartphones les plus performants. Est-ce le fait d’utiliser une puce maison qui fera baisser le coût de fabrication des Galaxy S21 FE ? Nul ne peut en être certain, toujours est-il que le bruit court selon lequel ce modèle sera vendu bien moins cher que son devancier.

Pour rappel, à son lancement, le Galaxy S21 FE était proposé à 759 € dans sa configuration avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et à 829 € dans la version avec 8/256. Selon des sources bien informées, le Galaxy S23 FE sera proposé 100 $ moins cher que le Galaxy S23. Ce dernier, dans sa version de base, est actuellement vendu à 959 €. On peut donc s’attendre à un prix avoisinant les 800 à 850 € pour le Galaxy S23 FE.