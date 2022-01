Samsung Galaxy A53 5G : toutes ses caractéristiques techniques dévoilées avant sa sortie

Comme chaque année, Samsung s’apprête à dévoiler une nouvelle série de smarphones de sa gamme A. Avant la présentation officielle, nous savons déjà tout du Galaxy A53 5G, l’appareil de milieu de gamme du fabricant coréen.

Le Galaxy A53 5G de Samsung est passé sur les bancs de l’organisme de certification TENAA, et celui-ci en a profité pour dévoiler l’intégralité de la fiche technique du smartphone avant son lancement officiel. La TENAA a également dévoilé des images du smartphone, qui viennent confirmer le design des rendus de OnLeaks il y a quelques mois.

Le smartphone succèdera directement au Galaxy A52 5G de 2021. On apprend que le smartphone est propulsé par une puce Exynos 1200 de Samsung. Le Galaxy A53 5G est équipé à l’avant d’un écran AMOLED de 6,46 pouces FHD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme les modèles les plus haut de gamme du fabricant.

Samsung abandonne la prise jack de ses smartphones de milieu de gamme

La TENAA confirme que le Galaxy A53 5G est alimenté par une batterie de 4880 mAh, mais Samsung devrait plutôt annoncer une batterie de 5000 mAh sur la fiche technique finale de l’appareil. Celle-ci est compatible avec la recharge « rapide » de 15 W, contre 45 W pour le futur Galaxy S22 Ultra qui pourrait arriver le 9 février prochain.

Côté photo, le smartphone misera sur une configuration à quatre caméras, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 MP, et deux autres capteurs de 5 MP et 2 MP. À l’avant, la partie selfie sera gérée par un capteur de 32 MP. Le smartphone promet d’être plutôt léger et compact, avec seulement 190 grammes sur la balance et une épaisseur de 8.1 mm.

Enfin, l’organisme de certification confirme l’absence de la prise jack sur ce modèle. Il semblerait que Samsung ait décidé d’abandonner la prise casque sur l’ensemble de sa gamme A en 2022, puisque même d’autres smartphones comme le Galaxy A73 5G ou Galaxy A33 5G qui avaient également été dévoilés par OnLeaks.

Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand Samsung dévoilera ses nouveaux smartphones Galaxy A, mais leur lancement est imminent. Il se pourrait qu’ils arrivent dès le mois de février ou mars 2022.

Source : TENAA