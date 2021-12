Galaxy A73 5G : de nouveaux rendus dévoilent un clone du Galaxy A72, mais sans prise jack

Plusieurs semaines avant la sortie officielle du Galaxy A73 5G, nous connaissons déjà le design du smartphone de milieu de gamme de Samsung. Les rendus dévoilent le smartphone sous tous les angles, et confirment la disparition de la prise jack.

Peu de temps après avoir dévoilé les premiers rendus des Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G, OnLeaks a désormais publié de nouveaux rendus du Galaxy A73 5G. Tous comme les autres modèles de la gamme, le smartphone reprend le même design que le . On pourrait presque penser qu’il s’agit d’un clone de la génération précédente, mais Samsung a vraisemblablement dépourvu ce nouveau modèle d’une caractéristique pourtant très appréciée d’un certain public : la prise jack.

En effet, sur la tranche inférieure, on remarque l’absence de prise jack, comme c’était aussi le cas sur les rendus des Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G. Seul le Galaxy A13 5G dont les rendus ont aussi été dévoilés semble conserver le port.

Que sait-on du Galaxy A73 5G ?

Le Galaxy A53 5G de Samsung devrait être propulsé par un Snapdragon 750G, comme c’était le cas du Galaxy A72 5G l’année dernière. Le processeur sera accompagné par 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage suivant la configuration choisie. À l’avant, on retrouvera un écran Full HD+ AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces, contre seulement 90 Hz sur la génération précédente. On sait également qu’il sera alimenté par une batterie de 5000 mAh.

Côté photo, on retrouvera pour la première fois un capteur de 108 MP sur un Galaxy A. Le capteur principal sera épaulé par trois autres caméras, dont probablement un capteur ultra grand-angle, un capteur macro ainsi qu’un capteur de profondeur. La partie selfie sera, elle, assurée par un capteur de 32 MP placé dans un petit poinçon au centre de l’écran.

Comme le Galaxy S21 FE qui devrait sortir d’ici le 4 janvier prochain, le Galaxy A73 5G devrait être lancé avec Android 11, plutôt qu’Android 12. Pourtant, Samsung a récemment commencé à mettre à jour ses smartphones vers la nouvelle surcouche One UI 4, qui est basée sur Android 12. On s’attend à ce que le Galaxy A73 5G reçoive la mise à jour Android 12 seulement quelques semaines après sa sortie, puisque les autres smartphones de la gamme seront aussi mis à jour au début de l’année 2022.

Source : Zoutons