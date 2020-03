Galaxy A51 et A71 pas chers : les smartphones de Samsung font l’objet d’une grosse réduction !

Les smartphones milieu de gamme Samsung Galaxy A51 et A71 sont proposĂ©s Ă petit prix sur l’enseigne en ligne Cdiscount. On peut se les procurer Ă respectivement 299 € et 399 €. PlutĂ´t pas mal quand on sait qu’ils sont Ă la base commercialisĂ©s pour 379 € et 479 €.

Profitez de ce bon plan Cdiscount qui permet d’avoir les smartphones Samsung Galaxy A51 et A71 pour 80 € moins cher que leur prix de lancement. Le premier smartphone, le Galaxy A51 est disponible Ă 299 € contre 379 € en temps normal et le Galaxy A71 Ă 399 € contre 479 € hors promo. Cette offre Ă©tant valable dans la limite des stocks disponibles, nous vous conseillons de ne pas trop tergiverser si vous souhaiter pouvoir en bĂ©nĂ©ficier.

Le Samsung Galaxy A51 est le successeur du Galaxy A50, sorti en 2019. Il embarque le processeur Exynos 9611 couplĂ© Ă 4 Go de RAM et une mĂ©moire interne de 128 Go. CotĂ© affichage, le terminal arbore un Ă©cran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces. Il tourne sous la dernière mouture de l’OS de Google, Ă savoir Android 10 avec l’interface maison Samsung Ă©purĂ©e One UI 2.0. Il est Ă©galement Ă©quipĂ© d’une batterie grande capacitĂ© de 4000 mAh compatible recharge rapide de 15 W.

Pour 100 € de plus, vous pouvez vous tourner vers le Samsung Galaxy A71 qui pour 399 € propose une fiche technique assez intéressante. Ce dernier arbore une dalle de 6.7 pouces définition Full HD+, et embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de mémoire vive. Sa mémoire interne de 128 Go est extensible via une carte micro SD.

Concernant la photo, le smartphone est Ă©quipĂ© d’un quadruple capteur composĂ© d’un module principal de 64 MP, un objectif ultra grand-angle de 12 MP ainsi qu’un capteur macro et un TOF de 5 MP chacun. Sa batterie est plus grande que celle du A51 puisqu’on est sur une capacitĂ© de 4500 mAh, compatible recharge rapide de 25W. Pour la partie connectique, le terminal propose un port USB Type-C, une prise Jack 3,5 mm et les technologies NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11ac). Le tout tourne sous Android 10 avec la surcouche Samsung One UI 2.0.

