OPPO dévoile de nouvelles technologies de caméra pour ses smartphones

OPPO a organisé un événement aujourd'hui, révélant ses dernières avancées en matière de photographie sur smartphone. Le fabricant chinois intégrera la plupart de ces technologies à ses appareils dès la fin de l'année.

La société a profité de sa conférence Future Imaging Technology pour annoncer un grand nombre de caractéristiques de l'appareil photo, notamment un capteur RVBW de nouvelle génération, un module de zoom optique continu sans perte, une solution de stabilisation optique de l'image à 5 axes et sa caméra selfie de nouvelle génération placée sous l'écran.

Le capteur RGBW nouvelle génération d'OPPO promet des améliorations significatives de la sensibilité à la lumière grâce à des sous-pixels blancs supplémentaires. En effet, le nouveau capteur RGBW permettrait de capturer 60 % de lumière en plus que les capteurs précédents et atteindrait une réduction du bruit de 35 % pour offrir des images plus claires et plus lumineuses dans des conditions de faible éclairage.

À lire également : Oppo dévoile une technologie de charge rapide qui protège la batterie et améliore sa durée de vie

Une stabilisation optique sur 5 axes comme chez Vivo

Le fabricant chinois a présenté sa propre technologie de stabilisation optique (OIS) sur cinq axes. Lorsque le système reçoit des données de mouvement du gyroscope, il analyse ces données par le biais d'algorithmes et effectue les mouvements de stabilisation nécessaires via son objectif et son capteur d'image. C’est une technologie que Vivo utilise déjà dans son récent Vivo X60 Pro.

OPPO a aussi donné des précisions à sa technologie de caméra sous l’écran de troisième génération, qu’il avait présenté pour la première fois au début du mois. En effet, la société a révélé que son institut de recherche américain a développé un ensemble d'algorithmes d'IA comme la réduction de la diffraction, l'anti-condensation, le HDR et l'AWB (balance des blancs automatique) pour optimiser son système de caméra sous l'écran.

OPPO lève le voile sur son Continuous Optical Zoom 85-200mm

OPPO a également dévoilé un nouveau zoom optique continu impressionnant. Grâce à un nouveau module structurel, le système d'objectif peut physiquement se déplacer et capturer des images entre des longueurs focales de 85 mm et 200 mm. Selon OPPO, le module peut se déplacer avec précision grâce à un capteur à magnétorésistance à effet tunnel OPPO n’est pas non plus le premier à utiliser ce type de technologie, puisque le Xperia 1 III pouvait également passer d’une longueur focale de 70 mm à 105 mm.

Source : The Verge