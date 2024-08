Samsung facilite le partage d’applications de votre téléphone vers votre PC avec la mise à jour One UI 6.1.1

Samsung est en plein déploiement de la mise à jour One UI 6.1.1. Cette dernière simplifie grandement le partage d'applications entre ses smartphones pliables et les PC Windows. Seuls certains modèles bénéficient pour l'instant de cette nouveauté, qui promet de rendre l'interaction entre les appareils plus fluide.

One UI 6.1.1 est la toute dernière version de la surcouche logicielle développée par Samsung pour ses smartphones et tablettes. Cette mise à jour apporte plusieurs améliorations, telles que l'optimisation de la fluidité des animations, de meilleures performances générales, et une gestion plus efficace de la batterie. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on retrouve Back Tap, qui permet de consulter l'heure en tapotant l'arrière du téléphone. Cependant, ces ajouts ne sont disponibles pour le moment que sur quelques modèles spécifiques, comme les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6.

L'une des principales nouveautés de One UI 6.1.1 concerne le partage simplifié d'applications entre un smartphone Samsung et un PC Windows. Auparavant, les utilisateurs devaient approuver chaque fois manuellement le partage de leur écran pour diffuser une application sur leur ordinateur. Ce processus répétitif a été grandement simplifié avec cette mise à jour.

One UI 6.1.1 améliore la connectivité entre les smartphones Samsung et Windows

Avec One UI 6.1.1, il est désormais possible de diffuser une application depuis un smartphone Samsung vers un PC Windows sans avoir à répéter l'autorisation à chaque utilisation. Désormais, une simple validation initiale suffit pour permettre à toutes les futures sessions de se lancer sans interruption. Ce changement est rendu possible grâce à une migration des services vers une implémentation plus spécialisée d'Android qui respecte les nouvelles règles de sécurité introduites par Android 14.

Sur le même sujet – Les détails de la prochaine grosse mise à jour de Samsung ont fuité, voici la liste complète des nouveautés

Pour l'instant, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, les seuls modèles à bénéficier de One UI 6.1.1. Les autres appareils devront patienter avant de pouvoir profiter de ces améliorations. Cette mise à jour est un pas de plus dans l'intégration des smartphones Samsung avec les PC Windows, en attendant une diffusion plus large sur d'autres modèles.

Source : Android Authority