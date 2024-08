Les détails de la prochaine grosse mise à jour de Samsung ont fuité, voici la liste complète des nouveautés

Une récente fuite dévoile les changements à venir avec One UI 7 de Samsung. Des modifications visuelles aux nouvelles fonctionnalités, voici ce que les utilisateurs peuvent attendre.

Alors que nous venons à peine de passer à la nouvelle version One UI 6.1.1, Samsung se prépare déjà pour la prochaine mise à jour majeure. La dernière version a apporté de nombreuses améliorations, notamment une optimisation de la fluidité des animations, des performances et de la consommation énergétique, ainsi que des nouveautés comme la fonctionnalité Back Tap et des améliorations de la qualité des vidéos via Galaxy AI. Maintenant, nous en savons plus sur la future mise à jour One UI 7, grâce à une fuite massive révélée par Ice Universe.

Selon Ice Universe, un leaker réputé, One UI 7 apportera plusieurs changements visuels notables. Bien que le lien de cette fuite ait été supprimé depuis, les détails partagés donnent un aperçu complet des nouveautés à venir.

One UI 7 va apporter une multitude de nouvelles options de personnalisation pour votre smartphone

Les icônes des applications système seront remplacées, une nouvelle interface de fond et une zone de contrôle au bas de l'écran de verrouillage feront leur apparition. De plus, l'ajustement des icônes de raccourci dans les coins gauche et droit de l'écran de verrouillage sera possible.

Parmi les autres améliorations, on note une nouvelle icône de batterie et une animation de chargement, une interface remaniée pour l'appareil photo, ainsi que des animations d'ouverture et de fermeture des applications optimisées.

One UI 7 introduira également un grand nombre de widgets pour le bureau de tailles variées, et des nouveaux pour l'écran de verrouillage. Le support des dossiers de grande taille, déjà populaire sur certains appareils concurrents, sera également ajouté. Ces ajouts visent à offrir une interface plus personnalisable et fonctionnelle aux utilisateurs de Samsung.

Voici la liste complète des changements de One UI 7 :

Remplacement des icônes des applications système

Nouvelle interface de fond (fait probablement référence à une refonte ou à des modifications visuelles de l'arrière-plan de l'interface utilisateur, comme les menus ou les fonds d'écran par défaut.)

Nouvelle zone de contrôle en bas de l'écran de verrouillage

Ajustement des icônes de raccourci dans les coins gauche et droit de l'écran de verrouillage

Barre de raccourci et notifications déroulantes pouvant être indépendantes ou fusionnées

L'icône en forme de “pilule” dans le coin supérieur gauche de la barre de notification peut contrôler plus d'applications

Ajout d'animations interruptibles et optimisation de l'ouverture et de la fermeture des applications

Nouvelle icône de batterie et barre d'animation de chargement

Nouvelle interface de l'appareil photo

Ajout des SMS 5G

Nouvelle animation de pop-up et de fermeture des notifications

Ajout d'une animation de déverrouillage

Nouvelle animation de touche de bouton et de retour de page

Ajout d'un grand nombre de widgets de bureau de tailles variées

Ajout de widgets supplémentaires pour l'écran de verrouillage

Ajout de dossiers de grande taille

Source : Weibo