La mise à jour One UI 6.1.1 apporte des nouveautés bien sympathiques, voici la liste des smartphones compatibles

Samsung se prépare à déployer la mise à jour One UI 6.1.1 sur ses smartphones et tablettes haut de gamme les plus récents. Découvrez si votre appareil fait partie de la liste des heureux élus.

Samsung va livrer ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, avec la dernière version 6.1.1 de sa surcouche One UI. Celle-ci apporte son lot de nouveautés et d'améliorations, dont une optimisation de la fluidité des animations, des performances et de la consommation énergétique.

La fonctionnalité Back Tap va aussi faire son apparition. En tapant deux fois sur le dos de votre appareil, vous pourrez consulter l'heure sans allumer l'écran. Il s'agit d'une exclusivité temporaire pour les Z Fold 6 et Z Flip 6, qui arrivera sur plus de modèles avec One UI 7. Samsung va aussi incorporer de l'intelligence artificielle dans les vidéos capturées par ses produits, via Galaxy AI, afin d'améliorer leur qualité.

La liste des smartphones compatibles avec One UI 6.1.1

Plusieurs nouvelles fonctionnalités liées à l'appareil photo sont attendues, comme Sketch to Image (génération d'une image à partir d'un dessin), ou encore le mode studio pour retoucher facilement ses portraits à l'aide de l'IA.

Les possesseurs d'un Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 auront déjà One UI 6.1.1 préinstallé. Pour les autres, il faudra la télécharger quand elle sera rendue disponible. Voici la liste officielle des smartphones et tablettes qui prétendent au support de la mise à jour :

Galaxy S24

Galaxy S23, FE inclus

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8

Samsung s'est concentré sur ses produits les plus récents et haut de gamme. Des appareils comme les Galaxy S21, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont par exemple exclus de la liste. Il faut dire que ceux-ci viennent à peine de recevoir la version One UI 6.1, et que leur puce ne leur permet pas de disposer de toutes les fonctions Galaxy AI. Il est probable qu'ils passent directement à One UI 7 et Android 15 dans quelques mois.

Source : Android Police