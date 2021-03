Samsung et Mastercard travaillent sur une carte bleue avec capteur d’empreintes

Samsung et Mastercard travaillent actuellement sur une carte bleue équipée d'un lecteur d'empreintes digitales. Avec ce système, les deux entreprises veulent ajouter une couche de sécurité supplémentaire et limiter davantage les contacts physiques avec les terminaux de paiement.

Durant cette crise sanitaire mondiale, les paiements sans contact ont connu un boom sans précédent. L'utilisation des services comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay ont bondi de 10% en 2020, et la popularité de ces moyens de paiement numériques ne devrait pas s'arrêter de sitôt.

Samsung et Mastercard travaillent par exemple sur une nouvelle carte bleue équipée d'un lecteur d'empreintes digitales. La technologie employée dans cette carte de paiement tire parti de la carte bleue biométrique présentée par MasterCard en 2017. Notez que l'on retrouve un système similaire chez la BNP-Paribas depuis la fin d'année 2020. La banque française est la première en France à proposer une carte de paiement avec capteur d'empreintes digitales.

D'après Samsung, cette carte embarquera “de nouvelles puces de sécurité de Samsung System LSI Business”. L'objectif de cette carte est simple : offrir une couche de sécurité supplémentaire et réduire drastiquement les contacts physiques avec les terminaux de paiement. Une fois la carte introduite dans un terminal, il suffira d'apposer son doigt sur le capteur intégré sur la partie inférieure de la carte pour valider la transaction.

Lancement prévu en Corée du Sud courant 2021

“Alors que les consommateurs adoptent la sécurité et la commodité des paiements sans contact, MasterCard mettra à profit son expertise en matière de cybersécurité et d'intelligence et son réseau mondial de paiements dans le cadre de ce partenariat pour renforcer la sécurité des titulaires de carte bleue grâce à une solution biométrique permettant des paiements rapides, sans contact et protégés en tout point”, assure Karthik Ramanathan, vice-président senior des solutions de cybersécurité chez MasterCard.

Cette carte bleue biométrique sera soutenue financièrement par Samsung Card, une filiale de Samsung Life Insurance, la plus importante société de cartes de crédit de la Corée du Sud. Selon les dires de la firme, la carte sera lancée en Corée du Sud dans le courant de l'année 2021. Aucune précision n'a été donnée quant à un éventuel lancement de cette carte dans d'autres régions du monde. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Samsung et Mastercard collaborent sur des projets spécifiques. Les deux entreprises ont lancé ensemble Samsung Pay en juillet 2015, avant de se retrouver en 2019 pour développer Samsung Pay Cash, une carte bancaire virtuelle.

Source : Engadget