BNP-Paribas va lancer la première carte bancaire avec capteur d’empreintes fin 2020

Actuellement en test, la première carte bancaire avec lecteur d’empreinte digitale sera bientôt commercialisée. C’est BNP Paribas qui sera le premier à dégainer avant la fin de l’année, mais d’autres banques font également des tests. Le capteur biométrique remplace le code PIN de la carte lors de paiement sans contact.

Alors que la France était encore confinée, les Banques ont pris la décision de relever le plafond des paiements sans contact à 50 euros afin que les Français puissent effectuer leurs achats en évitant le plus possible de toucher le terminal de paiement. Si cela n’était clairement pas suffisant pour payer le caddie de course hebdomadaire, cela apporte un peu plus de souplesse. Notamment à l’heure où les magasins sont désormais tous ouverts, mais où le COVID-19 circule toujours.

La limite des 50 euros est une bonne initiative. Mais cela reste une étape. Le but à atteindre pour que tout un chacun puisse payer sans toucher le terminal de paiement est de sécuriser les transactions dont le montant dépasse le plafond. C’est l’objectif de la carte de paiement sans contact avec lecteur d’empreinte digitale, dite « carte biométrique ». C’est le doigt de l’utilisateur qui remplace le code PIN. Une innovation déjà évoquée dans nos colonnes et attendue en 2019, mais qui a pris du retard.

Dès cet automne dans le réseau BNP Paribas

Selon le quotidien Le Parisien qui dévoile l’information, la première carte bancaire grand public dotée de cette technologie sera commercialisée par BNP Paribas à partir de l’automne 2020. Développée par Thalès, elle sera proposée dans un premier temps aux détenteurs des cartes Premier et Gold. La banque espère en vendre à plus de 10 000 porteurs dans un premier temps.

Malgré l’intégration de nouveaux composants, la carte biométrique conserve les dimensions d’une carte de paiement classique. Bien sûr, pour que cela fonctionne, l’empreinte de l’utilisateur doit être renseignée et stockée localement. Pour cela, la carte biométrique est livrée avec un boitier « recyclable », selon les termes du quotidien francilien, qui sert uniquement à enregistrer l'empreinte et à la transmettre à la carte.

BNP n’est pas la seule banque avec un tel projet. D’autres enseignes ont également lancé des expérimentations, parfois depuis plus d’un an, comme à la Société Générale. Le Crédit Agricole est également cité. Notez qu’en dehors des frontières tricolores, la carte biométrique est déjà commercialisée, en Suisse ou au Royaume-Uni, mais seulement auprès d’une clientèle « choisie ».

Source : Le Parisien