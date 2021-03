Apple Pay, Google Pay : le paiement sans contact a explosé en 2020

Les paiements sans contact via un smartphone ont explosé en 2020, dépassant même les paiements en espèce. C'est en tout cas ce qu'avance la dernière du cabinet FIS. La pandémie a évidemment favorisé la démocratisation de ce moyen de paiement et cette tendance devrait persister dans les années à venir.

Après le début de la pandémie en février/mars 2020, le paiement sans contact s'est rapidement imposé comme la solution miracle pour payer en toute sécurité et pour éviter les interactions avec les terminaux de paiement. En toute logique, les services de paiement comme Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay ont vu leur popularité exploser en 2020.

D'après la dernière étude menée par FIS, un cabinet marketing également spécialisé dans le développement de solutions technologiques pour les services financiers, “la pandémie mondiale a permis de se rapprocher d'un avenir sans espèce”. Le paiement en espèce a reculé de 10% l'année dernière. De fait, seulement une transaction sur 5 dans le monde est conclue avec de l'argent liquide.

Et justement, l'utilisation d'espèces a fortement diminué au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Norvège ou encore en Australie. À l'inverse, le recours à des services de paiement numérique a augmenté de 10% dans toutes les régions du monde en 2020 et ils représentent désormais 10% des paiements aux États-Unis, 8% au Moyen-Orient et en Afrique, et 7% en Europe.

33% des paiements en magasin dans le monde d'ici 2024

Apple Pay, Google Pay et consorts ont vu leur popularité décuplée en Asie-Pacifique. En effet, dans cette zone, 40% des paiements en magasin sont effectués en sans contact via un smartphone. En outre et d'après les analyses de cette étude, l'argent liquide devrait représenter seulement 10% des paiements en magasin aux États-Unis d'ici 2021, et 13% des paiements dans le monde. À l'inverse, le recours aux portefeuilles numériques et aux paiements via des applications va augmenter progressivement, pour représenter plus du tiers des règlements en boutique sur la planète (16% aux États-Unis).

L'étude concerne les services de paiement numérique les plus populaires du moment, comme Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, PayPal, Square, Amazon Pay, ou encore Facebook Pay. Pour rappel, le réseau social a lancé son service de paiement en 2019 et il facilite le transfert d'argent et le paiement en ligne via Messenger, WhatsApp et Instagram, trois applications qui appartiennent à l'entreprise américaine.

Source : Seeking Alpha