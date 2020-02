Samsung Display dévoile un nouvel écran OLED « spécial 5G » qui consomme moins

Samsung Display annonce un nouvel écran OLED à consommation réduite spécialement optimisé pour les smartphones 5G plutôt haut de gamme. Il émet en outre moins de lumière bleue.

Samsung Display est de très loin le leader sur le marché des écrans de smartphones OLED, avec plus de 90% de parts de marché. Et tout indique que le constructeur compte le rester. Samsung Display annonce une nouvelle dalle AMOLED à destination des modèles les plus haut de gamme de 2020. Cet écran, certifié Eye Care Display, émet moins de lumière bleue – une assertion vérifiée par Underwriters Laboratories.

L’écran n’émet concrètement plus que 6,5% de lumière bleue, contre 7,5 % pour l’itération précédente. Mais surtout, Samsung Display est parvenu à encore réduire sa consommation énergétique. Celle-ci aurait fondu de 15%, avec une consommation qui passe en moyenne de 1,5W sur la génération actuelle (consultation de photos et navigation web) à 1,3W pour la même utilisation. L’écran constitue, avec le SoC, et désormais le modem 5G, les principaux postes de consommation énergétique dans les smartphones du moment.

L’arrivée de la 5G est un nouveau défi, car pour l’instant, les implémentation du modem ont tendance à provoquer une consommation accrue par rapport aux technologies antérieures. En gardant toujours un temps d’avance sur ses concurrents, Samsung Display peut renforcer sa part de marché. Ces nouvelles dalles pourront en effet être utilisées par d’autres constructeurs. D’ailleurs, elles ne seront pas les seules : Samsung a également révélé que sa technologie d’écrans pliables du Galaxy Z Flip pourra être employée par d’autres constructeurs dans leurs produits.

Ce que l’on ne sait en revanche pas, ce sont les caractéristiques précises de ces nouvelles dalles. Notamment si elles sont capables de prendre en charge le taux de rafraichissement 120 Hz, comme sur les écrans des Galaxy S20 actuels. Il serait intéressant de voir si Samsung Display peut réduire la consommation des smartphones dont le mode 120 Hz est actif – des premiers tests sur le Galaxy S20 Ultra montrent que l’autonomie diminue de plus de 2 heures en 120 Hz.

Source : Sam Mobile