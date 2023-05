Samsung Display dévoile un écran capable de surveiller votre santé

Samsung Display vient de repousser les limites de la technologie des écrans, sa dernière innovation promettant de révolutionner l'industrie des smartphones. Votre prochain appareil pourrait bien être capable de surveiller votre santé.

L'entreprise a annoncé le développement d'un écran OLED révolutionnaire appelé Sensor OLED Display, qui intègre un lecteur d'empreintes digitales directement dans l'écran lui-même, éliminant ainsi le besoin d'un module séparé.

Sur les smartphones actuels, vous pouvez déjà poser votre doigt sur l’écran pour les déverrouiller, mais les appareils utilisent un lecteur d’empreintes digital ultrasonique ou optique situé sous la dalle. Le dernier écran de Samsung permet lui reconnaître les empreintes digitales à n'importe quel endroit. Contrairement aux capteurs d'empreintes digitales actuels dont les zones de lecture sont limitées, cette technologie permet aux utilisateurs de déverrouiller leur téléphone en touchant simplement n'importe quelle partie de l'écran. L’inclusion d’une telle technologie dans l’écran devrait permettre de libérer de la place à l’intérieur des smartphones pour d’autres composants.

L’écran de Samsung va surveiller vos données de santé

Outre le lecteur d'empreintes digitales intégré, l'écran OLED à capteur présente plusieurs fonctions liées à la santé. En appuyant deux doigts sur l'écran, les utilisateurs pourront surveiller leur rythme cardiaque, leur niveau de stress et mesurer leur pression artérielle. Un porte-parole de Samsung Display a souligné la précision de ces mesures de santé, déclarant que l’écran est plus précis que les dispositifs existants que l’on peut retrouver dans d’autres appareils, tels que les montres connectées.

En plus du Sensor OLED Display, Samsung a présenté un autre prototype intéressant lors de la SID Display Week : le Samsung Rollable Flex. Cet appareil est doté d'un design en forme de rouleau qui peut s'étendre sur plus de cinq fois sa longueur, ce qui dépasse largement les capacités des écrans pliables et enroulables qui ont été présentés ces dernières années. L’écran compact de cinq centimètres de haut se transforme en un impressionnant panneau de 25 centimètres de haut, ce qui a le potentiel de révolutionner la portabilité des tablettes et des ordinateurs portables.

Comme souvent, les deux nouveaux écrans présentés par Samsung ne sont pour l’instant que des prototypes, et il se pourrait qu’ils ne soient pas utilisés dans des appareils commercialisés avant au moins plusieurs années.