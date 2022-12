Samsung prépare des écrans OLED avec plusieurs lecteurs d’empreintes et des capteurs biométriques

Samsung travaille à intégrer des capteurs digitaux multipoints directement dans l’écran de ses téléphones. Le bruit court selon lequel le géant coréen utiliserait une technologie analogue à celle d’une startup française nommée Isorg. Cette dernière est spécialisée dans les capteurs pour les smartphones et pour tous types d’écrans tactiles.

Dieter May, le PDG de la compagnie basée à Grenoble et à Limoges, s’est exprimé sur les plans du premier fabricant de smartphones mondial et comment ces derniers pourraient affecter l’avenir de sa société. Selon lui, Samsung souhaite proposer des écrans avec de multiples capteurs d’empreintes intégrés. Toute leur surface d’affichage serait utilisable.

C’est lors du IMID (International Meeting on Information Display) 2022 qui s’est tenu cet été que la compagnie coréenne a dévoilé sa vision pour l'avenir des technologies de l’affichage. Le brevet que Samsung souhaite implémenter dans les futurs appareils enroulables, pliants et autres moniteurs de jeux et écrans de tableaux de bord est très novateur. Baptisée « OLED 2.0 », elle pourra lire plusieurs empreintes simultanément. Le fait de scanner cinq doigts ou plus augmente de façon exponentielle la sécurité et la fiabilité de la reconnaissance. Samsung déclare que cette méthode est 2 500 000 000 plus sûre que la lecture d’empreinte traditionnelle.

Samsung veut implémenter des écrans intégrant plusieurs lecteurs d'empreintes dans ses smartphones

En termes d’ergonomie et de facilité d’utilisation, un écran dont toute la surface peut lire les empreintes sera aisément adopté par tout type de public, qu’il s’agisse des enfants, des personnes âgées, en passant par les plus férus de technologie. Ce nouveau type d'écran intégrerait également des capteurs biométriques, tels que des capteurs de pression sanguine ou encore de glycémie.

À en croire Dieter May, la technologie coréenne ne sera disponible qu’en 2025. Le procédé français, lui, sera prêt à entrer en production dès l’année prochaine, en 2023. Isorg ne voit cependant pas en Samsung un concurrent, mais plutôt un partenaire qu’il faut convaincre. Selon son PDG, les techniques utilisées par Isorg sont plus fiables et offrent un meilleur rendement. Sa compagnie a également l’intention de persuader Apple du bien-fondé des capteurs multi-empreintes intégrés.

Source : Oled Info